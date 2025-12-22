Mientras Chivas se prepara para el Clausura 2026, el mercado de pases está activo y la directiva rojiblanca sigue muy atenta a todo lo que sucede. En medio de este contexto el Guadalajara dan a conocer que un perfil que interesa mucho es el de Jesús Angulo y que podría darse un intercambio con Tigres por Gilberto Sepúlveda.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de que el Rebaño Sagrado está en la búsqueda de un defensor central. A su vez, se escucharon un sin fin de nombres que podrían llegar entre los que se destacaron Eduardo Águila, Víctor Guzmán y Daniel Aceves, quien acaba de firmar con Rayados de Monterrey.

El próximo 10 de enero Chivas debutará en el Clausura 2026 cuando enfrente a Pachuca en el Estadio Akron. Es por este motivo que busca cerrar la llegada de un central y Jesús Hernández reveló que podría darse el intercambio por Jesús Angulo.

Jesús Angulo sería un perfil que busca en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El perfecto para el siguiente torneo para el 2026 es el Stich Angulo. Chivas está buscando un zurdo o un lateral que pueda jugar de central y la opción por la que suspira Milito es el Stich Angulo. Ese es el perfil que quieren. Uno que pueda jugar como cotorro, que pueda meterse en la línea de 3, que pueda meterse en la línea de cuatro. Está brava esa situación, pero ahí se abre una posibilidad. Tigres se interesó en el perfil del Tiba, le gustó que es un tipo de casa, es un tipo que no despilfarra su dinero, que no sea conflictivo”, comentó Chuyón en su canal de YouTube.

Los números de Jesús Angulo en el Apertura 2025

En el último torneo Jesús Angulo jugó 14 partidos, 9 en la fase regular y 5 en la Liguilla, y sumó 878 minutos de juego. Por otro lado, en la Concachampions sumó siete partidos y 630 minutos.