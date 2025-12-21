Chivas se prepara de la mejor manera para el debut ante Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto el Guadalajara sigue muy atento sobre lo que pasa en el mercado de pases y señalan que buscaría intercambiar a Alan Mozo por Osvaldo Rodríguez de Tigres. Sin embargo, en Rebaño Pasión nos preguntamos cuánto debería pagar el conjunto rojiblanco por el defensa de Nuevo León.

No hay dudas de que el Guadalajara lista de la mejor manera a sus jugadores para un campeonato en el que necesita volver a salir campeón. Especialmente porque no solo Toluca busca superarlo, sino que además se acercan a los 10 años sin lograr un campeonato de liga.

En medio de este contexto Chivas está muy atento a lo que sucede en el mercado de pases debido a que busca desprenderse de elementos que cobran un alto salario. A su vez, fichar jugadores para reforzar la zaga de centrales, como así también encontrar la competencia idónea Bryan González en la lateral izquierda.

Uno de los jugadores que se escuchó que podría llegar en este libro de pases es Oswaldo Rodríguez de Tigres. Reportes señalan que el Guadalajara buscaría un intercambio por Alan Mozo, pero la misma se trabaría por el alto salario del defensor rojiblanco.

¿Cuánto debería pagar Chivas a Tigres por Osvaldo Rodríguez?

De no poder darse el intercambio por Alan Mozo, Chivas deberá pagar al menos 1.5 millones de dólares por el fichaje de Osvaldo Rodríguez de Tigres, según el valor de mercado que puso Transfermarkt. Cabe destacar que el futbolista de 29 años en el Apertura 2025 solamente sumó 14 minutos. ¿Vale la pena?