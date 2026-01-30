El malestar de Amaury Vergara con el mercado de Chivas no pasa por los refuerzos que no llegaron, sino por las salidas que no se han podido concretar. La continuidad forzada de Alan Pulido y Érick Gutiérrez, dos jugadores que hoy no entran en el proyecto deportivo, representa un problema serio para la directiva, principalmente por el impacto económico que tendría sostener sus contratos durante todo el 2026.

De acuerdo con la explicación de Chema Garrido, si Chivas no logra encontrarles salida, el club tendría que desembolsar una cifra cercana a los 3 millones de dólares en salarios por Alan Pulido y Érick Gutiérrez durante el resto del 2026. Este escenario genera incomodidad y preocupación en la cúpula del Guadalajara por el efecto que puede tener en la planificación financiera.

El caso más sensible es el de Alan Pulido. En la interna de Chivas existe decepción por la postura del delantero, quien no estaría dispuesto a facilitar una salida ni a renegociar sus condiciones contractuales. La posición del jugador es firme: cobrar la totalidad de su contrato, una decisión que es válida desde lo legal, pero que profundiza el conflicto con la institución.

A este contexto se suma la relación con su representante, Manfredi Caleca, con quien Chivas ha trabajado durante años. De acuerdo con lo detallado por Garrido, en la directiva consideran que no hubo la voluntad esperada para encontrarle acomodo a Pulido, pese a que el club sí continuó realizando operaciones con el agente en este mercado, como con el fichaje de Ángel Sepúlveda.

El plazo límite de Chivas para desprenderse de Alan Pulido y Érick Gutiérrez

Chivas tiene tiempo hasta el próximo 9 de febrero, fecha en la que cierra el registro de jugadores en la Liga MX, para encontrarles acomodo a Alan Pulido y Érick Gutiérrez. Si no logra destrabar alguna de estas salidas antes de ese plazo, el club quedará obligado a absorber la totalidad de ambos salarios por el resto del primer semestre de 2026, un escenario que elevaría considerablemente el gasto y condicionaría la planificación deportiva y financiera.