Chivas enfrentará este sábado al Atlético San Luis en un partido que genera mucha expectativa entre la afición rojiblanca, ya que representa una oportunidad inmejorable para seguir sumando de a tres puntos y alcanzar cuatro victorias consecutivas en el Clausura 2026. Sería un arranque de torneo prácticamente perfecto para el Guadalajara, aunque en lo individual también hay un jugador que se juega mucho más que solo el resultado.

Se trata de Richard Ledezma, carrilero por derecha de Chivas, quien viene mostrando un nivel altísimo desde hace varios meses, al grado de haberse metido de lleno en la conversación para ir al Mundial de 2026. Todo apuntaba a que tendría un duelo muy interesante ante Juan Manuel Sanabria, una de las grandes figuras del Atlético San Luis, pero su inminente venta a la MLS dejó completamente desprotegida la lateral izquierda del conjunto potosino.

Richard Ledezma, entre los mejores del Clausura 2026 en la Liga MX.

Si bien el técnico Guillermo Abascal deberá improvisar a alguien en esa posición, la realidad es que Sanabria era uno de los jugadores más sólidos y confiables del equipo. Esto le abre la puerta a que Richard Ledezma tenga mucha más libertad para atacar por su banda, algo que deberá aprovechar no solo para ayudar al triunfo del Guadalajara, sino también para seguir acumulando argumentos rumbo a una posible convocatoria mundialista.

Por ahora, Javier Aguirre tiene a otros jugadores como prioridad para la lateral derecha de la Selección Mexicana, siendo Rodrigo Huescas el nombre que encabeza la lista. Sin embargo, el jugador del Copenhague sigue en proceso de recuperación tras una lesión importante, por lo que su lugar aún no está asegurado. En ese escenario, varios futbolistas han levantado la mano, y Ledezma se ha convertido en una de las novedades más interesantes del Tri en esa posición.

Richard Ledezma fue el máximo asistidor de Chivas en el Apertura 2025

Más allá de su solidez defensiva, Richard Ledezma destacó en su primer torneo con Chivas por su enorme aporte ofensivo, al terminar el Apertura 2025 como el máximo asistidor del equipo con cinco pases de gol. Ese equilibrio entre defensa y ataque es una de sus principales virtudes, por lo que Javier Aguirre deberá tomar muy en cuenta su perfil, ya que pocos jugadores pueden ofrecer ese rendimiento completo en una zona tan demandante del campo.