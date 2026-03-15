Chivas de Guadalajara goleó 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron, pero el triunfo también dejó un tema que preocupa hacia los próximos compromisos: las suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas. Primero fue Daniel Aguirre, quien se perdió este encuentro tras llegar al límite en la jornada anterior, y ahora será Richard Ledezma el que no podrá jugar ante León.

En conferencia de prensa, el entrenador Gabriel Milito admitió que la situación le genera cierto malestar, aunque también explicó que es algo que suele ocurrir con el paso de las jornadas. “A medida que pasa el campeonato se van acumulando. Nosotros también somos un equipo intenso y hay amarillas que son evitables y otras que no son evitables”, explicó el técnico argentino.

Sin embargo, Milito fue claro al marcar una diferencia entre las tarjetas que se producen dentro del juego y aquellas que llegan por reclamos al árbitro. “Las amarillas dentro del juego es una cosa. Amarilla por protestar no me gusta, no me gusta”, señaló el entrenador, dejando en claro que ese tipo de situaciones son las que más le incomodan.

El técnico también explicó que en los casos de Aguirre y Ledezma las sanciones muchas veces llegan por una reacción en defensa de un compañero dentro del campo. “En el caso de Rich y en el caso de Dani, muchas veces por querer defender al compañero han recibido tarjeta amarilla”, comentó Milito al analizar lo ocurrido con ambos futbolistas.

Milito quiere que Chivas juegue sin protestar

Finalmente, el entrenador insistió en el mensaje que busca transmitirle a su plantel, aunque reconoció que estas suspensiones terminan afectando al equipo. “Nosotros somos un equipo que tenemos que jugar y no protestar, no reclamar, intentar imponernos desde el juego. Porque después te pasa esto de que perdés jugadores importantes”, concluyó Milito, aunque aseguró que ya trabaja en la solución: “Más allá de eso encontraremos la mejor opción de cara al próximo partido”.