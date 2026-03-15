Las Chivas de Guadalajara tendrán un escenario inesperado para su próximo compromiso en el Clausura 2026 de la Liga MX. A pocos días del partido que ambos equipos deben disputar entre semana, León se quedó sin entrenador, luego de que Ignacio Ambriz presentara su renuncia al cargo tras la dura derrota por 0-3 como local ante Tijuana.

La salida del estratega mexicano llega en medio de una profunda crisis deportiva para la Fiera. El equipo marcha 16° en la tabla con apenas 10 puntos, muy lejos de la zona de clasificación y con un rendimiento que ha generado cada vez más presión interna en el club. El propio Ambriz asumió la responsabilidad al anunciar su salida: “Pedirle una disculpa a la afición, la verdad, por este mal torneo… creo que la segunda parte fue muy mala”, expresó.

El contexto ya venía siendo tenso durante los últimos días. En la semana surgieron reportes que señalaban que varios futbolistas importantes del plantel habían sido enviados a entrenar con el equipo Sub-21 debido a su bajo rendimiento, entre ellos el exjugador del Rebaño, Fernando Beltrán.

El propio mediocampista respondió a esas versiones en redes sociales, donde publicó un video desde la concentración junto al primer equipo, dando a entender que seguía trabajando normalmente con el plantel principal.

León enfrentará a Chivas con entrenador interino

Con este panorama, León llegará envuelto en incertidumbre al duelo frente a Chivas, que ahora deberá enfrentar a un rival golpeado institucionalmente y con la incógnita de quién estará en el banquillo tras la salida de Ambriz. El propio entrenador explicó por qué tomó la decisión de dar un paso al costado: “Quiero mucho a la institución y creo que hago más mal quedándome que tomando este paso… no es de calentura, son decisiones que se tienen que tomar”, señaló, antes de cerrar con otro mensaje para la afición: “Muchísimas gracias por todo y reitero una disculpa”. Un contexto inesperado para un partido que el Rebaño afrontará buscando seguir firme en la parte alta del Clausura 2026.