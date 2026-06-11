La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en el segundo partido por el Mundial 2026. Conoce cómo seguir EN VIVO y EN DIRECTO a los cinco jugadores de Chivas en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana comenzó de la mejor manera la Copa del Mundo 2026 luego de haber superado por 2-0 a Sudáfrica en la primera jornada del Grupo A. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, repasa cómo, cuándo y dónde ver a los cinco jugadores de Chivas en el choque ante Corea del Sur que se llevará adelante en el Estadio Akron de Guadalajara.

Para enfrentar al conjunto afrincano, Javier Aguirre decidió utilizar a tres jugadores del Rebaño Sagrado. Roberto Alvarado fue el futbolista destacado con un centro clave para el 2-0 de Raúl Jiménez, mientras que Brian Gutiérrez falló un gol cantado y Raúl Rangel dejó ciertas dudas con un tiro lejano.

En el segundo tiempo, Armando González ingresó por el nuevo jugador de Wolverhampton y no pudo generar jugadas de peligro en la portería de Williams. Por su parte, Luis Romo se quedó en el banco de suplentes y todo indica que en el Estadio Akron se quedará nuevamente como alternativa ya que Javier Aguirre utilizaría a Edson Álvarez por César Montes.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido entre México y Corea del Sur se disputará el próximo jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido por la jornada 2 entre México y Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026 tendrá varias opciones para seguir el encuentro, ya que podrá verse en televisión abierta por Canal 5 y el Canal 7. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los cinco jugadores del Guadalajara.