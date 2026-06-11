México marcó el segundo gracias un centro de Roberto Alvarado para que Raúl Jiménez anote el de cabeza ante Sudáfrica.

En el Estadio Azteca, México parecía que se dormía en los laureles ante una Sudáfrica que poco entregaba para empatar el partido. Sin embargo, tuvo que aparecer Roberto Alvarado para lanzar un centro milimétrico para poner que Raúl Jiménez anote el segundo para el Tri en el debut del Mundial 2026.

El partido del conjunto nacional fue bueno y merecía más goles ya que Julián Quiñones falló un remate que se fue al palo. A su vez, Brian Gutiérrez se perdió un golazo luego de que haya realizado un débil tiro contra la portería de Williams.

Tras el fallo del futbolista del Rebaño Sagrado, Roberto Alvarado se puso el overol y lanzó un centro milimétrico para que Raúl Jiménez aparezca solo y anote el 2-0 ante Sudáfrica. La victoria del Tri encamina la clasificación a la siguiente fase.

Video del gol de Raúl Jiménez