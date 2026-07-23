Chicharito Hernández es uno de los históricos jugadores que surgió de Chivas. Mientras se espera que anuncie su retiro, el exjugador del Guadalajara envió un mensaje a Rafa Márquez.

Uno de los grandes jugadores que se formó en Chivas, que brilló en Europa y que América no pudo producir ni siquiera a su altura se llama Chicharito Hernández. El exjugador del Guadalajara volvió a romper el silencio en redes sociales con un mensaje para Rafa Máquez, DT del Tri, al mencionar que él no se había retirado de la Selección Mexicana.

Los últimos cinco años de Javier Hernández en su carrera futbolística han dejado mucho que desear debido a que regresó del futbol de España para jugar en la MLS y afirmó que regresaba como leyenda, declaración que le dolió a Hugo Sánchez. Sin embargo, lo que le duele al aficionado rojiblanco es que llenó el Estadio Akron para recibir a un jugador que no era ni un cuarto de su mejor versión, que volvía en la parte final de la recuperación de su lesión ligamentaria y que anotó un puñado de goles en los dos años que jugó en el Guadalajara. Sin duda, todos los méritos en esta gestión de Amaury Vergara y Fernando Hierro.

Tras su salida de Chivas, Chicharito Hernández no solo afirmó en más de una ocasión que no se retiró del futbol, sino que pronto hará el anuncio de su nuevo club. Mientras todos los Chichalovers esperan el famoso comunicado, el exjugador del Rebaño Sagrado rompe el silencio para mandar una indirecta a Rafa Márquez y a la Selección Mexicana diciendo que él no se retiró.

Chicharito Hernández confirmó que no se retiró de la Selección Mexicana.

“Yo no me he retirado de la selección. A lo mejor ellos me han retirado”, expresó en una de sus historias de Instagram. Más allá de la ironía, es claro que el mensaje es para que Rafa, su compañero de armas en la Selección Mexicana, se comporte como Javier Aguirre en el Mundial 2026 y le dé un homenaje en el Tri.

¿Por qué Javier Hernández no volvió a jugar en la Selección Mexicana?

Chicharito Hernández era uno de los indiscutidos de Gerardo Martino en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, el entrenador argentino habría decidido cortarlo del Tri por indisciplina en uno de los amistosos que llevó adelante.

¿Cuándo fue el último partido de Chicharito en la Selección Mexicana?

Javier Hernández llevó adelante su último amistoso en la Selección Mexicana el seis de septiembre de 2019 en la victoria por 3-0 ante Estados Unidos. En aquel partido, el exjugador de Chivas abrió el marcador en el minuto 21.