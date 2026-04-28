Armando González es un futbolista que ha logrado ascender rápidamente en la Liga MX gracias a sus innegables cualidades futbolísticas y carisma, por lo que se ha ganado el corazón de millones de aficionados de Chivas por lo conseguido entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

Es por eso que el legendario exjugador mexicano y próximamente el nuevo entrenador de la Selección Nacional, Rafael Márquez, lo vislumbra como “un ídolo”, por lo que desea que sigan surgiendo más personajes así que inspiren a más mexicanos a alcanzar sus sueños.

“En México hay demasiado talento somos tantos que creo que necesitamos ser muchos más y tener más Hugos Sánchez, más Chicharitos. Hoy en día, más Armandos González, no sé, más ídolos y no solamente hablo del futbol.

“¿Por qué no tener un Diego Luna, más Gael García, más Alejandros Fernández? Tener gente que tiene muchísimo talento y que queremos que nuestro talento empuje a nuestra juventud o a quien sea a conseguir cosas importantes. Es eso, dejar ese legado con mi nombre”, declaró el Káiser en un evento.

¿Por qué la Hormiga es un ídolo en Chivas?

El juvenil delantero que recientemente cumplió 23 años de edad se ha consolidado como una realidad en el futbol mexicano al anotar 24 goles en el año futbolístico, una cifra que lo pone a competir con los mejores atacantes de su edad en todo el mundo, en donde ese esfuerzo se ha visto recompensado con su llamado a la Selección Mexicana para el Mundial del 2026.