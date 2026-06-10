Mañana por la tarde comienza el Mundial 2026 para la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Horas antes del debut, Villa Villa habló en exclusiva con Rebaño Sagrado para analizar a los cinco jugadores de Chivas en la Copa del Mundo.

Mañana México se viste de gala debido a que por tercera vez en su historia dará inicio una Copa del Mundo cuando enfrente a Sudáfrica con la presencia de cinco jugadores de Chivas. La gran pregunta que surge entre los chivahermanos es si habrá valido la pena sacrificar la 13 en el Clausura 2026.

En medio de esta incertidumbre sobre lo que volverá a vivirse en el Estadio Azteca, Villa Villa mantuvo diálogo en exclusiva con Rebaño Pasión en la que analizó cómo será el Mundial 2026 para los cinco jugadores del conjunto rojiblanco. “Pondría mi fichita a que Armando hace un gol en el mundial”, afirmó el periodista del Guadalajara mientras muchos empiezan a vislumbrar que tendrá pocas oportunidades con el Tri este certamen.

Armando González

La gran duda que hay entre los chivahermanos es qué va a suceder con Armando González y el Mundial 2026 ya que daría la impresión de que Javier Aguirre lo relegó. Omar Villarreal mostró su amor por el Guadalajara ya que no dudó al decir que espera ver a la Hormiga anotar en la cita mundialista.

“Qué más me gustaría, verdad, que ver a Armando poder anotar un gol en una Copa del Mundo. La verdad es que es un orgullo de la cantera rojiblanca. El delantero mexicano de la liga local más encendido del último año. Creo que Javier, el Vasco, ha usado más al Memote. No sé si ya le haya ganado la carrera a Hormiga por ser el suplente de Raúl Jiménez, pero ojalá que podamos ver a Hormiga con ese número 14, con ese número 14 tan significativo, y que ustedes se acuerden del primer mundial del 14, que es el máximo goleador en la historia de la selección, como fue Hernández, empezó con un gol. Hizo gol contra Francia. Ojalá que tenga posibilidades, pondría mi fichita a que Armando hace un gol en el mundial”, expresó Villa Villa en exclusiva para Rebaño Pasión.

Raúl Rangel

El otro gran cuestionamiento que surge es quién va a ser el portero titular en la Selección Mexicana cuando Guillermo Ochoa pide un lugar por ser su sexto mundial. Para el reconocido insider del Rebaño Sagrado es un hecho que Memo tendrá su homenaje, pero quien será titular en el Tri es Raúl Rangel.

“Hablando del tema de los jugadores del Rebaño Sagrado que están involucrados y lo que espero de cada uno de ellos del Tala Rangel, pues obviamente espero que pueda ser el guardameta titular. Me parece que es un portero que ha ido evolucionando”, analizó.

Raúl Rangel se perfila a ser titular en Chivas en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Si observamos el Mundial de Qatar 2022 no estaba en el radar, ni siquiera el Tala, que debutó en este proceso y que debutando en primera división tan rápido se haya hecho de un puesto titular en Selección Mexicana nos habla de lo importante que ha sido también para el Guadalajara. Entonces, yo creo que el Tala tendría que ser el portero titular, aunque también me parece que el Vasco Aguirre le va a pagar a Ochoa la que le debe del 2010”.

Brian Gutiérrez

Cuando uno observa las facciones de Brian Gutiérrez se ve un joven de poco más 20 años, que aún tiene granos como un adolescente más y que mira cómo transita su vida. Sin embargo, con menos de seis meses en la Liga MX no solo le sacó una sonrisa a Chivas, sino quetambién al Vasco Aguirre ya que lo citó ni bien lo hizo debutar Gabriel Milito.

Brian Gutiérrez pelea por ser titular ante Sudáfrica. (Foto: IMAGO7)

Villa Villa afirmó que el mediocampista surgido en Chicago Fire será uno de los grandes elementos a seguir en el ataque del Tri. “Creo que es uno de los elementos en donde más protagonista pudiera tener en este mundial. Es una realidad que Brian ha tenido un despegue muy relevante en el entorno del fútbol mexicano, porque cuando estaba en la MLS no se hablaba nada de Brian Gutiérrez y a raíz de que llega al Guadalajara, claro, los reflectores de Chivas lo que significa tenerlos encima. Brian de no estar en el radar ni siquiera como un futbolista que fuera seleccionable, pues resulta que hoy puede ser este titular incluso en varios partidos”, explicó.

Roberto Alvarado

Uno de los grandes referentes de Chivas en la Selección Mexicana es sin duda Roberto Alvarado, a quien le llueve más de una crítica por su futbol con el Tri. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre tiene participación en el ataque, pero nadie destaca el trabajo defensivo que realiza el Piojo al momento de defender.

Para el insider del Guadalajara en Azteca Deportes, Alvarado es uno de los grandes valores que tiene el Tri para el Mundial 2026. “El caso del Piojo Alvarado que se ha convertido en un baluarte de la selección nacional, me parece que ha recibido críticas en los últimos partidos que no encuentro sentido en que las cualidades de Alvarado están más que probadas. Ha sido de toda la confianza del Vasco”, comentó.

Por otro lado, Villa Villa apuntó contra quienes afirman que Roberto Alvarado ya no brilla con el Rebaño Sagrado. “La gente dice, ‘No, es que ya en Guadalajara no brilla tanto’. No, es que antes en Chivas era el único que jugaba bien porque el equipo no acompañaba, no hace 2 años, año y medio era el Piojo Alvarado y que frote la lámpara y los demás de pronto no existían“, declaró.

Roberto Alvarado se perfila a ser titular en el Estadio Azteca. (Foto: IMAGO7)

Y añadió: “Ahora con Chivas, por ejemplo, es si es el Piojo Alvarado, pero está con Efraín, está con Brian, está con Sandoval, aparece el Hormiga, tiene muchas más variantes Chivas. Está Ledesma, está el Cotorro, no todos se centran en Alvarado, por eso los reflectores no van tanto hacia él porque ya está más repartido, pero el Piojo en la selección me parece que ha tenido un buen desempeño y espero que le vaya también eh muy bien”.

Luis Romo

A diferencia de los tres primeros es un hecho que Luis Romo será una alternativa que tiene Javier Aguirre ante un problema que pueda surgir en diferentes posiciones ya que es uno de los pocos polifuncionales del equipo. Villa Villa considera que el capitán de Chivas corre de muy atrás para tener acción.

Luis Romo es una de las piezas claves de Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“El caso de Luis Romo, me parece que no lo veremos como estelar en una línea de cinco, incluso yo creo que pondría primero Javier a Edson Álvarez. Creo que Romo de los cinco podría ser el cuarto en cuanto a minutos jugados, pero viendo la sustitución que hizo en el último partido, creo que Romo pudiera ser en caso de que alguno de los centrales Montes o Johan no estuvieran utilizaría a Romo”, cerró Villa Villa para Rebaño Pasión.