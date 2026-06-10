En Chivas no tuvieron problemas en darle su casa a Corea del Sur de cara a su preparación para la Copa del Mundo 2026. Mientras se dan las prácticas, revelan un tenso momento entre la prensa de Corea del Sur y Heung-Min Son.

La espera se terminó y mañana inicia la Copa del Mundo 2026 cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica por la jornada uno del Grupo A. Mientras se habla del inicio del certamen mundialista, desde Guadalajara afirman que hubo momentos de tensión entre la prensa de Corea del Sur y sus críticas contra Heung-Min Son en Verde Valle.

A diferencia de otras épocas cada una de las concentraciones de los países que disputarán el mundial es bien herméticas y cerradas para que no se escape ningún detalle en relación al trabajo que se lleva adelante. Es por esta razón que cada vez hay más distancia entre los jugadores y la prensa para realizar aclaraciones sobre lo que sucede.

El Mundial 2026 que tiene a México como uno de los tres anfitriones no modificó esta ecuación que se repite en cada club y selección del planeta. Desde Guadalajara Jesús Bernal dio a conocer que hubo un regaño por parte de la delegación surcoreana contra la prensa de su país por críticas que se realizaron a Heung-Min Son por realizar el servicio militar en tres semanas.

Tensión entre la Selección de Corea del Sur y la prensa de su país por Heung-Min Son. (Foto: GETTY)

“Nos dan la orden a la prensa mexicana de que nos salgamos de la sala de prensa y toda la prensa coreana se quedó ahí de momento pues extrañados pensamos que a lo mejor había sido algo que habíamos hecho que teníamos la culpa de alguna situación, pero no”, comenzó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y agregó: “Les dieron su regaño ahí van como con cara medio de confundidos los periodistas coreanos. Una vez que vino este regaño por parte del jefe de prensa ya acudimos a ver el entrenamiento. Después de esto pues nos enteramos el por qué se vivió esta tensión al interior y tiene que ver con Heung-Min Son. Resulta que está acá esta cuenta, K League en español, dice ‘Terribles declaraciones de la prensa coreana no sabían que tenían el micrófono encendido’. Y lo que dicen es ‘¿Por qué el capitán Son corre como si fuera líder de un pelotón militar? Piensa que está en el servicio militar y ni siquiera hizo el servicio completo este es el video’. (…) Fueron momentos verdaderamente tensos. Vino un regaño del departamento de prensa a la prensa coreana. Nosotros nos salvamos no teníamos nada que ver”.

¿Por qué Heung-Min Son realizó el servicio militar en tres años?

En Corea del Sur es obligatorio realizar el servicio militar y el mismo dura dos años. En el caso de Heung-Min Son fue recortado a tres semanas luego de haber ganado para su país la medalla de oro en los Juegos Asiáticos.