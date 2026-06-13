La Selección de Corea del Sur se encuentra concentrada en Guadalajara y utilizando las instalaciones de Verde Valle como su centro de entrenamiento durante su participación en el Mundial 2026. El combinado asiático eligió la casa de Chivas por la calidad de sus instalaciones, convirtiendo al recinto rojiblanco en uno de los puntos más importantes de la Copa del Mundo fuera de los estadios sede.

Precisamente durante una de las sesiones de trabajo del conjunto surcoreano ocurrió un incidente que llamó la atención de los medios presentes. Mientras cubría el entrenamiento, un periodista de Corea del Sur se golpeó fuertemente en la cabeza contra una de las lámparas utilizadas para el tratamiento y mantenimiento del césped, provocando preocupación inmediata entre quienes se encontraban cerca de la zona.

El impacto fue tan fuerte que incluso una parte de la estructura de la lámpara terminó dañada tras el choque. A pesar de ello, el comunicador aseguró en todo momento que se encontraba bien y que no había sufrido consecuencias de gravedad, aunque el golpe fue lo suficientemente aparatoso como para detener momentáneamente la atención de varios presentes.

Por protocolo, paramédicos ingresaron a la zona para revisarlo y descartar cualquier complicación. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el comunicador no presentó sangrado ni lesiones mayores, aunque sí sufrió lo que describió como un “tallón” en la cabeza. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el periodista pudo continuar con normalidad tras ser valorado por el personal médico.

Corea del Sur jugará en el Estadio Akron frente a la Selección Mexicana

Mientras continúa su preparación en Verde Valle, la Selección de Corea del Sur ya tiene marcada una de las fechas más importantes de su participación mundialista. El conjunto asiático enfrentará a la Selección Mexicana el próximo jueves 18 de junio a las 7:00 de la noche en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, en un partido que promete ser determinante para las aspiraciones de ambas selecciones rumbo a los Dieciseisavos de Final.