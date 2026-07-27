Javier “Chicharito” Hernández volvió a recibir un importante reconocimiento, ahora de parte de una de las máximas figuras en la historia del futbol de Estados Unidos. Durante el podcast Unfiltered Soccer with Landon Donovan & Tim Howard, el exjugador destacó no solo la trayectoria del delantero mexicano, sino también la enorme conexión que mantiene con los aficionados en cualquier lugar donde se presenta.

Landon Donovan aseguró que pocas figuras generan el impacto que provoca el exdelantero de Chivas. Para describir el cariño que despierta entre la gente, recurrió a una comparación que rápidamente llamó la atención: “Va a cualquier estadio y es como si Jesús entrara. La gente lo ama. Era tan agradable estar cerca de él y pasar tiempo con él. Es muy humilde”.

El ahora analista estadounidense también recordó la convivencia que tuvo con el máximo goleador de la Selección Mexicana y dejó claro que, más allá de la rivalidad que protagonizaron durante años entre México y Estados Unidos, siempre encontró en Javier Hernández a una persona cercana y sencilla, cualidades que, según él, explican gran parte del cariño que recibe por parte de la afición.

Landon Donovan mostró gran respeto hacia Chicharito Hernández

Landon Donovan reiteró la admiración que siente por la carrera del exjugador del Club Deportivo Guadalajara:“Tengo el máximo respeto por Chicharito. Su carrera, su nivel y su impacto son indiscutibles”, afirmó el exfutbolista, quien enfrentó al delantero mexicano en múltiples ocasiones con sus respectivas selecciones nacionales.

Cabe mencionar que las palabras del estadounidense cobran relevancia al provenir de uno de los mayores referentes en la historia del futbol de su país. Durante más de una década, ambos protagonizaron algunos de los capítulos más intensos del clásico de la CONCACAF, por lo que sus declaraciones reflejan el respeto que Javier Hernández logró ganarse.

Si bien la segunda etapa de Chicharito con Chivas no cumplió con las expectativas deportivas que existían tras su regreso, el reconocimiento internacional hacia su figura permanece intacto. Su exitosa trayectoria en Europa, la MLS y la Selección Mexicana continúa siendo motivo de admiración, al grado de que leyendas como Landon Donovan consideran que su influencia dentro y fuera de la cancha es simplemente indiscutible.