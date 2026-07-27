Chivas recibió un importante respaldo de Claudio Suárez, quien considera que el equipo rojiblanco tendrá un mejor desempeño que el América.

El reguar inicio de Chivasen el Torneo Apertura 2026 sigue generando opiniones y ahora fue Claudio Suárez quien se mostró optimista con el futuro del equipo de Gabriel Milito. El histórico defensor mexicano aseguró que el Club Deportivo Guadalajara tiene mejores argumentos para competir en el certamen que el América, al destacar el trabajo que ha realizado el argentino desde su llegada al banquillo.

Durante el programa Punto Final de FOX Deportes, el periodista Jorge Mercader le preguntó al “Emperador” cuál de los dos conjuntos veía con un mejor panorama para el campeonato. Sin dudarlo, Claudio Suárez se inclinó por el Rebaño Sagrado.

“Chivas tiene mejor futuro porque ya los jugadores entienden perfectamente lo que quiere Milito, tienen los sistemas bien manejados”, afirmó el exfutbolista, quien considera que en Verde Valle han logrado asimilar la idea futbolística de Gabriel Milito.

Jordan Carrillo y KevinCastañeda, dos claves para el crecimiento de Chivas

El exseleccionado nacional también destacó el mercado de fichajes que realizó la directiva encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier. En su opinión, las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda le brindan nuevas alternativas al Rebaño Sagrado y aumentan el potencial de una plantilla que ya mostraba señales de crecimiento.

“Con la llegada de jugadores como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, pueden potenciar al equipo; es un equipo que tiene mucha movilidad, con mucha llegada de gol”, agregó Claudio Suárez.

Las declaraciones del “Emperador” llegan en un momento en el que Chivas busca consolidarse como uno de los protagonistas del Torneo Apertura 2026. Si bien el campeonato apenas comienza, el respaldo de una voz autorizada como la de Claudio Suárez refuerza la percepción de que el Club Deportivo Guadalajara cuenta con un proyecto sólido y con argumentos suficientes para aspirar a competir por los primeros puestos.