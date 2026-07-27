El sistema que anticipó el título de España en el Mundial ahora ubica al Rebaño como el principal candidato a conquistar el Apertura 2026.

El arranque de Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX dejó sensaciones divididas. El equipo de Gabriel Milito perdió 2-0 frente a Toluca en su presentación como local, pero reaccionó con un agónico triunfo por 1-0 sobre FC Juárez gracias a un gol de Roberto Alvarado. Aunque todavía busca mayor ritmo y contundencia, una reciente predicción estadística ofrece un argumento más para que la afición mantenga la ilusión.

Antes del Mundial 2026, un modelo de simulación del portal Statiskicks realizó 100 mil proyecciones del torneo y ubicó a España como la selección con mayores probabilidades de levantar el trofeo, con un 19.4% de opciones. Detrás aparecían Francia (16.0%), Argentina (14.6%) e Inglaterra (10.7%), cuatro equipos que finalmente terminaron instalándose entre los semifinalistas de la Copa del Mundo, mientras que el conjunto español acabó proclamándose campeón.

Statiskicks pronosticó a España campeón del Mundial 2026 (Captura)

El método utiliza variables como el rating ELO de cada equipo, el rendimiento en las eliminatorias, la diferencia de goles, el desgaste por los desplazamientos entre partidos y otros indicadores de rendimiento, para luego ejecutar miles de simulaciones mediante un modelo binomial negativo. El resultado obtenido en el Mundial le dio una importante credibilidad a sus proyecciones.

Con ese antecedente, el mismo sistema simuló 100 mil veces el Apertura 2026 de la Liga MX y volvió a colocar a Chivas en la cima. El Guadalajara aparece con un 96.0% de probabilidades de clasificar a la Liguilla, un 72.6% de alcanzar las semifinales, un 50.0% de disputar la final y un 32.9% de convertirse en campeón, porcentajes superiores a los de Toluca y Cruz Azul, que completan los tres primeros lugares de la proyección.

Aunque las simulaciones no garantizan lo que ocurrirá en la cancha, sí reflejan el potencial que el modelo observa en el plantel rojiblanco. Con refuerzos como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, además de la idea futbolística que busca consolidar Gabriel Milito, Chivas parece contar con herramientas para crecer con el correr de las jornadas. Si logra transformar las buenas sensaciones que ha mostrado en un funcionamiento más constante, aquella predicción que ya acertó en el Mundial podría volver a convertirse en una historia digna de seguir de cerca.

Encuesta ¿Chivas es el máximo candidato al título en el Apertura 2026? ¿Chivas es el máximo candidato al título en el Apertura 2026? Sí, somos favoritos No, solo un candidato más Ya votaron 37 hinchas

Calendario de Chivas en agosto

El próximo viernes 31 de julio, Chivas visitará a Puebla por la Jornada 3 del Apertura 2026 y a partir de allí, se enfocará en su participación en la Leagues Cup. El Rebaño Sagrado se estrenará el 5 de agosto enfrentando a Los Ángeles FC; posteriormente se medirá a FC Dallas y Seattles Sounders. Finalizada la primera fase, la actividad en la Liga MX regresará el 16 de agosto contra Santos Laguna, cerrando el mes con sus duelos ante Tijuana y Pachuca.