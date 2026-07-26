La Máquina derrotó a Toluca en el Campeón de Campeones y escaló en el palmarés histórico, aunque el Rebaño Sagrado sigue marcando diferencias en el ámbito nacional.

Poco después del triunfo de Chivas ante Juárez por la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, tuvo lugar la victoria de Cruz Azul por 3-1 sobre Toluca en el Campeón de Campeones 2025-26. Dicho triunfo no solo le permitió a sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas: también provocó un movimiento importante en el palmarés histórico del futbol mexicano, ya que la Máquina llegó a 27 títulos oficiales y dejó atrás a Chivas, que permanece con 26.

El cambio de posiciones resulta llamativo porque durante décadas el Guadalajara ocupó en solitario el segundo escalón entre los clubes más ganadores del país. Sin embargo, el reciente éxito celeste, impulsado por la obtención del Clausura 2026 y ahora del Campeón de Campeones, le permitió dar ese salto en la clasificación histórica.

Aun así, la fotografía cambia dependiendo del criterio que se utilice. Si bien Cruz Azul ya presume más títulos oficiales en el balance general, Chivas continúa siendo uno de los clubes más exitosos cuando el análisis se limita a los torneos nacionales e incluso mantiene una posición privilegiada si únicamente se consideran los campeonatos de Liga MX.

Tabla histórica de títulos oficiales

En este apartado se contabilizan las competiciones oficiales nacionales e internacionales reconocidas. La diferencia entre Cruz Azul y Guadalajara se explica principalmente por el desempeño internacional de ambos clubes: La Máquina suma siete títulos de Concacaf, mientras que el Rebaño cuenta con dos.

Pos. Club Títulos oficiales 1 América 41 2 Cruz Azul 27 3 Chivas 26 4 Toluca 22 El Guadalajara ocupa ahora el tercer lugar en la tabla histórica de títulos oficiales.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Tabla de títulos nacionales

En esta clasificación, el Guadalajara conserva una ventaja de cinco campeonatos sobre Cruz Azul. Buena parte de esa diferencia proviene de sus siete conquistas en el Campeón de Campeones, además de sus 12 títulos de Liga MX y cuatro Copas MX.

Pos. Club Títulos nacionales 1 América 31 2 Chivas 24 3 Toluca 20 4 Cruz Azul 19 El Guadalajara ocupa el segundo lugar en la tabla de títulos nacionales.

Tabla histórica de títulos de Liga MX

Aunque Cruz Azul recortó distancias al conquistar el Clausura 2026 y alcanzar su décima estrella, todavía se encuentra a dos campeonatos de igualar a Chivas y Toluca en este rubro.