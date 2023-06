Gerardo Espinoza, director técnico del Club Deportivo Tapatío, se despidió el sábado de la filial de las Chivas de Guadalajara con la corona del Campeón de Campeones pese a la derrota en la vuelta y aprovechó su momento de gloria para dejar una recomendación a la institución y una advertencia a toda la Liga de Expansión MX.

El sucursal de desarrollo del Rebaño Sagrado se impuso 3-2 sobre Atlante en el marcador global tras caer por la mínima diferencia el sábado en la Ciudad de los Deportes, para alzarse con el título unificado de la temporada 2022-2023 de la Liga de Expansión de MX y el grupo lo celebró a lo grande al despedir a Espinoza, quien se marcha a Selección México Sub23.

El ya exentrenador de Chivas Tapatío refirió desde la cancha a Fox Sports, que “estoy contento por el reto que asumo, porque es un reto titánico también, así lo veo; no veo que sea algo sencillo“. Añadió que “me he puesto a analizar muy poco, porque me he enfocado más en este equipo, sino no hubiese estado al 100% metido, pero dentro de lo que había visto anteriormente, me parece que va a ser algo titánico y habrá que trabajar muchísimo, buscar hacer equipos con gente que busque también sacar el futbol mexicano hacia adelante“.

Como define Gerardo Espinoza al futbolista mexicano

Gerardo Espinoza, quien tras conquistar el Campeón de Campeones con Chivas Tapatío se hará cargo de la Selección México en su categoría olímpica o Sub23, reconoció a Fox Sports que “el mexicano está capacitado, es simplemente retomar ese camino que teníamos anteriormente, para volver a tener el futbol mexicano en la cima“.

La despedida de Tapatío y su advertencia a la Liga

Espinoza tras conquistar el primer título del Tapatío en el Clausura 2023 y ahora coronar un semestre soñado con el Campeón de Campeones le recomendó a Chivas que “hoy, me parece que el camino está marcado para la institución” y le advirtió al resto de la Liga de Expansión MX, que “simplemente, sería interesante que el resto trabajara de la misma manera y se propusieran objetivos claros y poder tener a todas las categorías en este plano“.