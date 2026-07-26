El mediocampista regresó a la titularidad tras comenzar en la banca en el debut frente a Toluca, aunque volvió a recibir algunos señalamientos.

Con apenas un semestre en la Liga MX como jugador de las Chivas de Guadalajara, Brian Gutiérrez se llevó muchísimos reflectores y terminó colándose en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Sin embargo, luego de su participación con el Tri, son varios los aficionados que consideran que el mexicoestadounidense ha bajado su nivel de manera considerable.

Ya el cierre de su actuación en la Copa del Mundo generó algunos señalamientos, luego de un insolito error que dio la vuelta al mundo. Ahora, en su regreso al Apertura 2026 de la Liga MX, con las Chivas de Gabriel Milito, Brian Gutiérrez ha disputado dos encuentros bastante discretos: primero ingresando de cambio en el debut frente a Toluca y luego siendo titular antre FC Juárez.

Frente a los Bravos, en la victoria por 1-0 correspondiente a la Jornada 2, Brian Gutiérrez disputó 74 minutos antes de ser reemplazado por Kevin Castañeda, uno de los nuevos refuerzos del Guadalajara. En redes sociales, algunos usuarios insistieron en que el mediocampista de 23 años no está jugando al nivel que tenía previo a su convocatoria para el Mundial 2026.

Milito está situando a Brian Gutiérrez como una especie de doble pivote que parte junto a Fernando González en el parado inicial, pero que luego se adelanta y se recuesta algo más sobre la derecha, buscando asociarse con Richard Ledezma o Roberto Alvarado.

Imagen generada con IA Chat GPT.

El partido de Brian Gutiérrez vs. FC Juárez

74 minutos

0.38 xG goles eseperados

0.18 xA asistencias esperadas

3 pases claves

53/63 pases precisos (84%)

6/11 duelos ganados

1 remate bloqueado

1/ 3 regates exitosos

1 falta realizada

3 faltas recibidas

15 posesiones perdidas

Brian Gutiérrez elegido Novato del Año en la Liga MX 2025/26

Brian Gutiérrez fue reconocido como el Novato del Año en el Balón de Oro de la Liga MX 2025-26, superando en la votación a su compañero de Chivas, Santiago Sandoval. El mediocampista recibió el premio tras una destacada temporada que le permitió consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mexicano. Con este reconocimiento, el Guadalajara sumó otro motivo de orgullo gracias al crecimiento de uno de sus jóvenes talentos. Anteriormente, dicho galardón había quedado en manos de Hugo Camberos.