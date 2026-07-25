El 4K volvió a ser determinante para las aspiraciones del Guadalajara al ser el jugador que asistió al Piojo Alvarado para el gol del triunfo, aunque admitió que esto podría repetirse constantemente en la Liga MX.

Chivas sufrió mucho más de lo esperado para poder conseguir el triunfo frente al FC Juárez en la jornada 2 del Apertura 2026 que se disputó en el Estadio Akron; sin embargo, la victoria no solamente dejó tres puntos, sino que dejó un aprendizaje de cara al resto del torneo contra la mayoría de los adversarios.

El delantero Ricardo Marín, aseguró que la principal enseñanza que dejó el duelo contra los Bravos fue la “paciencia”, ya que saben que los demás rivales saldrán a atrincherarse, como lo hizo el conjunto fronterizo, para impedir que el Rebaño les haga daño, por lo que deberán seguir generando los espacios para poder anotar los goles.

“Alegría. Veníamos trabajando muy bien como para ganar los tres puntos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que Juárez nos iba a hacer un buen partido y así fue. Lo bueno es que no bajamos los brazos, seguimos luchando hasta el final y fue que se nos dio el resultado.

“La paciencia (fue el aprendizaje). Saber que todos los rivales nos van a jugar así, va a ser muy complicado abrirlos. Tener paciencia, saber mover el balón para concretar las llegadas que tengamos”, declaró el 4K al término del partido en entrevista para Amazon Prime.

Ricardo Marín, la clave para el triunfo de Chivas con Bravos

“Sabíamos que teníamos que tener paciencia. Llevarlos de un lado a otro, y que con las entradas se iba a generar el gol y así fue. Tuve la oportunidad de darle el pase al Piojo y afortunadamente sacamos los tres puntos (…) Refrescar al equipo. Seguir presionando, que ahí estábamos encima, que iba a caer el gol. Afortunadamente con el tiempo que pude generar, ganar el salto, pude dar la asistencia y así fue”, concluyó el atacante rojiblanco.

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¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.