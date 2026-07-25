El Piojo consiguió un gol importante en el triunfo sobre la escuadra de Ciudad Juárez, colocándose entre los goleadores del balompié nacional.

Chivas ha comenzado a recuperar la memoria en este Apertura 2026 y con ello llegó la primera victoria del Apertura 2026 tras derrotar, en el último minuto, al FC Juárez gracias a una importante anotación de Roberto Alvarado, que sigue demostrando que es el motor de la ofensiva rojiblanca.

El Piojo no solamente fue el autor del gol del triunfo, sino que con ello rompió una racha negativa sin poder anotar de parte del Guadalajara en este semestre, ya que no pudo marcarle al Toluca y tardó 96 minutos para poder vacunar a los Bravos, confirmando que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.

Gracias a este gol, el atacante con el dorsal ’25’ del chiverío se instaló en la tabla de goleo individual, instalándose en sexto lugar con un gol, empatado con otros 28 jugadores que ya anotaron en este Apertura 2026, quedándose detrás de Mourad Daoudi, Jeremy Márquez, Salomón Rondón Lucas Ocampos y Eugenio Pizzuto, quienes ya tienen dos goles cada uno en este semestre.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuántos goles ha anotado Piojo Alvarado con Chivas?

Roberto Alvarado llegó como refuerzo de cara al Clausura 2022 en intercambio con Cruz Azul por Uriel Antuna, convirtiéndose en el motor de la ofensiva del Guadalajara, por lo que en este, su décimo torneo como rojiblanco, el Piojo ha anotado un total de 32 goles.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.