Así marcha el Guadalajara dentro de la Liga MX tras el resultado obtenido contra el conjunto fronterizo desde la cancha del Estadio Akron.

Chivas es considerado por aficionados y especialistas como uno de los candidatos más serios a conquistar el trofeo de campeón del Apertura 2026 de la Liga MX; sin embargo, el Rebaño debe comenzar a demostrarlo semana a semana, en donde el rival en turno fue el FC Juárez.

El Guadalajara sufrió una dolorosa derrota en la presentación en el torneo actual al caer contra el Toluca, por lo que la presión se incrementó en la segunda fecha en contra de los Bravos, en donde todo se puso en favor de los rojiblancos, principalmente porque el partido se disputó en la cancha del Estadio Akron.

Ahora, el chiverío requiere de mantener buen ritmo en la próxima jornada cuando salgan de Guadalajara para jugar frente al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en donde es indispensable sumar tres puntos para parar la Liga MX con calma por la participación rojiblanca en la Leagues Cup.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026 que se actualiza EN VIVO

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.