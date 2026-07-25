Chivas recibirá la tarde de este sábado a FC Juárez en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 en el que la victoria luce como una obligación para el Guadalajara. Después de la derrota sufrida ante Toluca en el debut, el equipo de Gabriel Milito necesita sumar sus primeros tres puntos para dejar atrás el mal sabor de boca y comenzar a escalar posiciones en la Tabla General.

Aunque Juárez no suele ser considerado uno de los principales candidatos al título, la realidad es que se ha convertido en un rival incómodo para Chivas durante los últimos años. Tanto en el Estadio Akron como en la frontera, los Bravos han conseguido complicarle varios partidos al Rebaño Sagrado, por lo que el conjunto rojiblanco buscará romper esa tendencia esta misma tarde.

Juárez es un equipo que hace sufrir a Chivas.

Las estadísticas reflejan que el Guadalajara no ha dominado con claridad esta serie como muchos podrían pensar. En las siete ocasiones en las que Chivas ha recibido a Juárez en Liga MX, el balance es de tres victorias, tres empates y una derrota. Lo más preocupante es que esa única derrota fue precisamente la más reciente visita de los Bravos al Estadio Akron, en el Apertura 2025, ya con Gabriel Milito en el banquillo rojiblanco.

Desde la llegada del estratega argentino, el Estadio Akron se convirtió en una auténtica fortaleza para Chivas, con muy pocos equipos siendo capaces de llevarse puntos de Guadalajara. Ahora, el objetivo será retomar esa fortaleza como local frente a un FC Juárez que también llega necesitado de unidades tras no poder ganar en su presentación dentro del Apertura 2026.

Por ahora, solo queda esperar al silbatazo inicial programado para las 5:07 de la tarde, cuando el Guadalajara buscará mostrar una mejor versión futbolística. Con los refuerzos ya más adaptados, los seleccionados con mayor ritmo de competencia y prácticamente todo el plantel disponible, la expectativa es que Gabriel Milito pueda presentar un equipo mucho más sólido que el visto en la Jornada 1.

Chivas enfrentará el partido contra Juárez con cuatro descartados y un recuperado

Para este compromiso, Gabriel Milito tendrá cuatro ausencias confirmadas. Ángel Sepúlveda deberá cumplir su partido de suspensión tras la expulsión sufrida frente al Toluca, mientras que Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Sebastián Liceaga continúan concentrados con la Selección Mexicana Sub-20, que disputa el Premundial de la categoría. La buena noticia es el regreso de Efraín Álvarez, quien ya recibió el alta médica después de su operación de varicocele y volverá a estar disponible para una convocatoria, aunque todo apunta a que iniciará el encuentro desde el banquillo.