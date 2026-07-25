Los aficionados rojiblancos vuelven a preguntarse por la transmisión del compromiso correspondiente a la segunda jornada. Aquí te contamos todas las opciones disponibles para no perderte el partido.

Las Chivas de Guadalajara volverán a presentarse como local este sábado cuando reciban a FC Juárez por la Jornada 2 del Apertura 2026. El equipo rojiblanco necesita reaccionar tras el tropiezo en el debut y buscará regalarle a su afición la primera victoria del certamen en el Estadio Akron.

Como ocurre cada vez que el Guadalajara juega en casa, muchos aficionados se preguntan si el encuentro podrá seguirse por televisión abierta o si será necesario contar con una plataforma de streaming para verlo en vivo.

¿Va por TV Abierta Chivas vs. Juárez?

La respuesta es no. El partido entre Chivas y FC Juárez no será transmitido por TV Abierta en México. Esto se debe a que el Guadalajara mantiene un acuerdo de exclusividad con Amazon Prime Video para todos sus partidos como local en la Liga MX.

Por ello, el encuentro podrá verse únicamente a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano. Asimismo, recorda que en Rebaño Pasión te traeremos todos los detalles del encuentro minuto a minuto, con videos, goles, polémicas y demás incidencias.

¿A qué hora juega Chivas contra Juárez?

El duelo entre Chivas y FC Juárez se disputará este sábado 25 de julio en el Estadio Akron, con inicio programado para las 17:07 horas (tiempo del centro de México).

Probable alineación de Chivas vs. Juárez