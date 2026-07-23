Uno de los jugadores que es pieza clave en el ataque de las Chivas de Gabriel Milito es, sin duda, Efraín Álvarez. Tras perder toda la pretemporada por una lesión, el mediocampista angelino tendría el apto médico y futbolístico para volver a ser tenido en cuenta por el entrenador argentino para recibir a FC Juárez por el Apertura 2026. Sin embargo, el técnico lo dejaría en el banco de suplentes.

Uno de los jugadores que se alegró por llegar al Guadalajara en el Apertura 2025 y que no podía creer en dónde se encontraba fue Efra. El futbolista, con pasado en la MLS y en Tijuana, desde que era chavo era un fiel seguidor del Rebaño Sagrado, por lo que su arribo fue como cumplir su sueño de niño.

Chivas, para el Apertura 2026, es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título debido a que la directiva le mantuvo la plantilla a Gabriel y fichó a dos enormes jugadores: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Sin embargo, Efraín Álvarez no pudo llevar adelante la pretemporada, ya que tuvo que ser intervenido para corregir un varicocele izquierdo.

Efraín Álvarez podría volver a jugar con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Con el regreso de los cinco jugadores que disputaron la Copa del Mundo 2026 con México, se dio la vuelta a los entrenamientos de Efraín Álvarez. A diferencia de los seleccionados, el mediocampista ofensivo tuvo que ver la derrota ante Toluca desde las gradas, ya que no tenía el alta futbolística para al menos ser tenido en cuenta en el banco de suplentes.

El próximo fin de semana, Chivas enfrentará a FC Juárez y José María Garrido reveló en sus redes sociales que Efraín Álvarez será una de las caras nuevas en la convocatoria. Según lo informado por el periodista de Fox Sports y Claro Sports, todo indica que será una de las alternativas que tendrá Gabriel Milito desde el banco de suplentes.

Con Efraín Álvarez de suplentes, ¿cuál sería la alineación de Chivas?

Teniendo en cuenta que Efraín Álvarez será suplente, todo indica que Chivas saldrá con su clásico 5-4-1, que Fernando González sería uno de los sacrificados, que José Castillo iría de inicio y que Kevin Castañeda, Luis Romo y Brian Gutiérrez pelean por un lugar en la contención. De esa manera, el Guadalajara formaría con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, en la contención, Luis Romo, Kevin Castañeda o Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Jordan Carrillo y Armando González.