Es un hecho que Fernando González será suplente en Chivas ante FC Juárez. De cara al partido en el Estadio Akron, la afición eligió al reemplazante del Oso.

Chivas se alista para enfrentar a FC Juárez por la jornada dos del Apertura 2026 en el Estadio Akron. Es un hecho que Fernando González será suplente para recibir a los Bravos, y la gran pregunta que surge es quién reemplaza al contención. En Rebaño Pasión realizamos una encuesta y la afición eligió a Brian Gutiérrez.

Frente a Toluca, el Guadalajara volvió a quedar exhibido debido a que no pudo mantener ni siquiera su portería en cero. Luis Romo cometió un insólito penal en el primer tiempo, mientras que el Oso falló en el cierre en el 2-0 de los Diablos Rojos cuando el Guadalajara ponía contra las cuerdas a los dirigidos por Antonio Mohamed.

Según lo informado por César Huerta, es un hecho que Fernando González será uno de los cambios que realizará Gabriel Milito para recibir a FC Juárez en el Estadio Akron. En el mismo reporte publicado en su canal de YouTube, el periodista de Diario AS confirmó que Luis Romo, Brian Gutiérrez o Kevin Castañeda tomarían su lugar.

Fernando González sería suplente ante FC Juárez. (Foto: IMAGO7)

Por esta razón, en nuestro Canal de WhatsApp, llamado Rebaño Pasión, decidimos realizar una encuesta en la que participaron cerca de tres mil chivahermanos, quienes respondieron con contundencia sobre quién tiene que reemplazar al Oso el próximo sábado. Más de dos mil aficionados eligieron a Brian Gutiérrez, cerca de 350 quieren a Kevin Castañeda, poco más de 130 pidieron por Luis Romo y menos de 100 exigieron que el contención se mantenga en el equipo.

¿Cómo formaría Chivas ante FC Juárez?

Teniendo en cuenta la información de César Huerta, Chivas formaría con su clásico 5-4-1 ante FC Juárez. De esta manera, Raúl Rangel estaría en la portería; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González; en el medio Omar Govea, Kevin Castañeda, Brian Gutiérrez o Luis Romo, Roberto Alvarado y Jordan Carrillo; y en el ataque Armando González.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. FC Juárez?

El partido entre Chivas vs. FC Juárez se jugará el próximo sábado 26 de julio a las 17:07 en el Estadio Akron. El partido en territorio nacional se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara.