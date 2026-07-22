Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a FC Juárez luego del duro traspié a manos de Toluca en el Estadio Akron. A pesar de la derrota ante los Diablos Rojos, Luis Romo se compromete y advierte a toda la Liga MX al señalar que el objetivo es ser campeón por el equipo que se formó.

Tras la derrota ante los escarlatas, Gabriel Milito no dudó en afirmar que son candidatos al título a pesar de haber caído ante los dirigidos por Antonio Mohamed. “Con mucha humildad debo responderte que siento que sí (somos candidatos a ser campeón). Lo hemos demostrado todo este año con muchas cosas positivas. Se ha modificado muchísimo el plantel de hace doce meses a lo que tenemos actualmente. Siento que tenemos un plantel muy bueno para hacerlo mejor. Es cuestión que transcurran los partidos y el tiempo nos pondrá en el lugar que merecemos y estoy convencido que lo haremos muy bien”, declaró el argentino.

El próximo sábado, Chivas enfrentará a FC Juárez por la jornada dos del Apertura 2026 en el Estadio Akron. A menos de una semana para el partido, Luis Romo habló en conferencia de prensa y, al igual que Gabriel Milito, señaló que en este campeonato el objetivo no es avanzar hasta cierta instancia de la Liguilla, sino que están obligados a campeonar.

Luis Romo afirmó que Chivas es candidato al título. (Foto: IMAGO7)

“Hoy el objetivo ya no es hablar de Liguilla o de terminar en el primer lugar. El objetivo es ser campeones. Llegaron refuerzos, se está construyendo algo muy grande y ya llevamos una inercia. Hoy tenemos que exigirnos con un solo objetivo: salir campeones”, expresó en la sala de prensa del Estadio Akron.

Y agregó: “Vamos a pelear el campeonato. Creemos que tenemos que ser campeones y convivimos con esa obligación. Ya no es ‘a ver si se da’; ahora vamos a buscarlo a muerte. Del partido contra Toluca tenemos que aprender muchas cosas, dejar de cometer errores y ser más contundentes. Vamos a matarnos por ser campeones porque tenemos todo para lograrlo. Por eso me ilusiona mucho el futuro que viene para Chivas”.

Estadísticas proporcionadas por Opta. (Foto: CHATGPT / IMAGO7)

Luis Romo envió mensaje a la afición de Chivas

Misma conferencia de prensa mandó mensaje a la afición rojiblanca en la que mostró su compromiso. “Este fin de semana tenemos una gran oportunidad en casa para retomar el camino de lo que veníamos haciendo, porque nuestra afición no se fue contenta el fin de semana pasado. Tenemos que recompensar su apoyo, hacer que se vayan felices a casa y que se sientan representados por el equipo que ven en la cancha”, expresó Luis Romo.