Leandro Ávila, auxiliar de Gabriel Milito, tampoco podrá estar en el banquillo de Chivas para enfrentar a Bravos de Juárez.

La derrota frente a Toluca no solo dejó a Chivas sin puntos en el arranque del Torneo Apertura 2026, sino que también confirmó otra ausencia para la Jornada 2. Además de Ángel Sepúlveda, quien fue expulsado en el debut, el Club Deportivo Guadalajara seguirá sin contar con Leandro Ávila, auxiliar técnico de Gabriel Milito, para el compromiso frente a Bravos de Juárez.

Aunque la suspensión del integrante del cuerpo técnico pasó desapercibida para buena parte de la afición, su castigo se originó desde el Torneo Clausura 2026. Durante la Semifinal de Vuelta contra Cruz Azul, encuentro en el que el Rebaño Sagrado quedó eliminado, Leandro Ávila fue expulsado y posteriormente sancionado por la Comisión Disciplinaria.

El auxiliar del técnico argentino recibió un castigo de dos partidos de suspensión. El primero de ellos ya lo cumplió durante el debut del equipo rojiblanco frente a Toluca, por lo que el segundo y último lo pagará este sábado cuando Chivas reciba a Bravos de Juárez en el Estadio Akron.

De esta manera, Gabriel Milito no solo tendrá que afrontar el encuentro sin Ángel Sepúlveda dentro del terreno de juego. El entrenador del Club Deportivo Guadalajara tampoco podrá contar con Leandro Ávila en el área técnica, por lo que uno de sus hombres de mayor confianza seguirá ausente mientras cumple con la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria.

Con ello, Chivas llegará al enfrentamiento ante los pupilos de Pedro Caixinha con dos ausencias por suspensión. La primera será la de Ángel Sepúlveda, quien vio la tarjeta roja frente a Toluca, mientras que la segunda corresponderá a Leandro Ávila, auxiliar técnico de Gabriel Milito, quien terminará de cumplir el castigo que arrastraba desde el semestre pasado.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Chivas y Juárez

El encuentro entre Chivas y Bravos de Juárez, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, se disputará este sábado 25 de julio en el Estadio Akron. El silbatazo inicial está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión será exclusiva de Prime Video.