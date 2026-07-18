Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre el Guadalajara y los Bravos correspondiente a la segunda fecha de la Liga MX.

El debut en el Apertura 2026 ya debe quedar en el pasado y Chivas debe concentrarse en su siguiente compromiso en donde nuevamente la misión será conseguir los tres puntos y el rival en turno será un impredecible equipo de FC Juárez, por lo que habrá reencuentro con un viejo conocido: Gilberto Sepúlveda.

El calendario de competencia indica que el Guadalajara volverá a fungir como local en este arranque del torneo, por lo que la escuadra encabezada por Gabriel Milito deberá aprovechar esta situación para cosechar la mayor cantidad de puntos posibles para poder encarar, en dos semanas, la Leagues Cup con tranquilidad.

La escuadra de Bravos viene de una gris presentación en el Apertura 2026 al caer en su primer duelo del campeonato por la mínima diferencia y en casa, frente al Puebla, por lo que los dirigidos por Pedro Caixinha tratarán de cambiar radicalmente el rostro del club para el siguiente duelo.

¿Cuál sería la probable alineación de Chivas para recibir al FC Juárez?

La buena noticia es que para este compromiso el entrenador Gabriel Milito contará con todos sus seleccionados a plenitud física para utilizarlos en el momento que él considere necesario, acercándose a la mejor versión de Chivas.

Aunque hay que recordar las bajas de Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval por llamados a la Selección Sub 20; además de Efraín Álvarez que está en readaptación al esfuerzo tras la cirugía que le practicaron al arranque de la pretemporada.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. FC Juárez de la jornada 2 del Apertura 2026?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 19:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 15:07 horas.

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¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo entre el chiverío y los Diablos Rojos solamente contará con la transmisión de Amazon Prime para México. En Estados Unidos podrá ser visto por Telemundo Deportes o Peacok. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles en Rebaño Pasión.