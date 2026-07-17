El entrenador de los Xolos alabó las cualidades ofensivas del canterano del Guadalajara, pero dejó en claro que tendrá que hacer más sacrificio defensivo para jugar en Tijuana.

Chivas decidió desprenderse de una de las joyas más talentosas de su cantera de los años recientes, Yael Padilla, para destrabar la negociación por la contratación de Kevin Castañeda, en donde el producto de las fuerzas básicas del Rebaño ya debutó con la escuadra de Xolos, en donde su nuevo entrenador, Sebastián Abreu, dejó en claro que le falta aprender algunas cosas.

El exfutbolista del Guadalajara hizo su presentación oficial con Tijuana en el duelo de la jornada 1 del Apertura 2026 contra Tigres, en donde ya empezó a dar muestras de su calidad a la ofensiva; sin embargo, el Loco lanzó una importante frase en donde dejó en claro que debe de colaborar más en labores defensivas.

“Bien, dentro de sus características. Picante, rapidito, Obviamente está adaptándose a esta otra parte defensiva porque él es netamente ofensivo, pero acá tiene que entender de que acá nos tenemos que raspar la cola todos y después jugar. Tenemos que ser un equipo duro, un equipo jodido, un equipo difícil, un equipo áspero, pero lo que tiene que ver en lo futbolístico tiene muchas condiciones de jugador desequilibrante, tiene un uno contra uno muy bueno.

“Tiene esa habilidad de en el uno contra uno encontrar pases a las espaldas de los defensores y hoy tuvo esa virtud de pelear ese balón en el área y rápidamente visualizar un pase de gol”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Yael Padilla debutó con asistencia con Xolos

Durante su partido de debut con la escuadra de Tijuana, el mediocampista surgido de las fuerzas básicas fue de titular en el duelo contra Tigres, estrenándose con asistencia al minuto 32 al ganar el esférico entre varios defensores felinos y dando un pase para que Ramiro Árciga la mandara a guardar.

¿Cuáles fueron los números de Yael Padilla en Chivas?

El canterano del Guadalajara debutó en la jornada 1 del Apertura 2023 bajo la tutela de Veljko Paunovic, en donde inclusive se lució con un gol en su primer partido que fue contra el Club León; sin embargo, tras la salida del entrenador serbio le costó trabajo ganarse la confianza de otros entrenadores.