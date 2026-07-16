La decisión de los dirigentes del futbol mexicano de eliminar definitivamente la posibilidad de ascender y descender de categoría, sí podría afectar deportivamente al Guadalajara.

El futbol mexicano acaba de ser sacudido por una decisión de los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol en donde se decidió que para este Apertura 2026 y Clausura 2027 se borre definitivamente cualquier posibilidad de ascenso y descenso, decisión que afectaría directamente a Chivas.

Aunque el Guadalajara está muy lejos de problemas porcentuales y el Tapatío no tiene posibilidad de ascender por cuestión de reglamento, la decisión de golpear a la Liga de Expansión podría ocasionar un fuerte golpe en la formación de los jugadores que militan en la División de Plata, ya que la competencia disminuiría su nivel, tal y como lo explicó el comunicador de TV Azteca, Omar Villarreal.

“Si los equipos de Expansión no tienen la posibilidad de ascenso, esto significa que estos dueños de los clubes de Expansión le van a meter menos lana a sus planteles, por lo tanto serán equipos menos competitivos.

“Los juveniles del Guadalajara, en donde Chivas aprovecha al Tapatío en Expansión para foguear a sus canteranos en donde no hay límite de edad, eso le da un fogueo diferente. Pero si ya no hay posibilidad de ascender, entonces el nivel de los equipos de Expansión va a ser menor, entonces el fogueo ya no será tan positivo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles jugadores de Chivas han llegado desde el Tapatío?

El regreso del Tapatío ha significado la maduración y consolidación de muchos futbolistas para que logren dar el salto al primer equipo del Guadalajara, en donde algunos inclusive han llamado la atención en otros clubes como Jesús Orozco Chiquete o Mateo Chávez, aunque también, algunos elementos referentes de Chivas siguen brillando en la escuadra rojiblanca.

¿Por qué el Tapatío no podía ascender a la Liga MX?

Independientemente de las polémicas que han surgido alrededor de la División de Plata sobre el impedir que los clubes logren subir a la Liga MX, el Guadalajara estaba consciente de que no tenía probabilidades reglamentarias de subir a Primera División debido a que el Tapatío no es un club independiente, sino una filial de Chivas.

Es por eso que pese a que resultó campeón y Campeón de Campeones en ambas ocasiones, la escuadra rojiblanca jamás tuvo la posibilidad de llegar al Máximo Circuito, situación que se ha vivido con otras franquicias como Pumas Tabasco, Raya2 y actualmente con Cruz Azul Hidalgo.