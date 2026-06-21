Uno de los tantos futbolistas que prometía en Chivas y que se esperaba que llegara al primer equipo era Érick Montiel. El portero salió del Guadalajara y ya tiene confirmado club para el siguiente torneo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se destaca por una brutal generación de jugadores para abastecer al primer equipo, pero no muchos llegan a debutar en la Liga MX. Uno de ellos es Érick Montiel, quien acaba de convertirse en jugador de FC Cancún de la Liga de Expansión MX. El canterano rojiblanco llega al club en el que la dirección deportiva es manejada por Alejandro Vela, otro exjugador formado en Verde Valle.

Hace una semana, el futbolista de 22 años sorprendía a más de uno debido a que en redes sociales anunciaba su salida del Guadalajara con una emotiva publicación en redes sociales ya que la fotografía era blanco y negro. “Gracias Chivas / Tapatío. Siempre estarán en mi corazón. Fin de una era”, escribió.

La gran pregunta que surgía era si su salida se debía a que no iba a tener oportunidades por parte de Gabriel Milito en Chivas o si era otro el motivo. Sin embargo, varios compañeros de fuerzas básicas no dudaron en dejarle mensajes de buenos deseos en su nueva aventura fuera del Guadalajara.

Érick Montiel se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Dos días después de que Tapatío haya confirmado su salida en redes sociales, FC Cancún hizo oficial la llegada del portero formado en Verde Valle. “¡Bienvenido a Cancún, Erick Montiel! Portero joven, campeón con Tapatío y formado en la cantera de Chivas, llega a defender el arco de la Iguana con talento, carácter y hambre de seguir creciendo. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa, Erick!”, escribieron en X.

Los números de Érick Montiel en Chivas y Tapatío

En el primer equipo de Chivas, Érick Montiel no pudo debutar, pero sí logró quedarse con una Liga de Expansión MX y un Campeón de Campeones. Cabe destacar que a lo largo de la temporada 2025-2026 no logró sumar minutos de juego, según las estadísticas de Transfermarkt.