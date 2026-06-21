El Mundial 2026 es una gran oportunidad para que los jugadores utilicen a sus selecciones como una plataforma para una posible venta a un club de Europa y en Chivas temen lo peor. En medio de la Copa del Mundo, Amaury Vergara afirmó que pueden llegar ofertas por Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel, pero no quiere que salgan en este mercado de pases.

A lo largo de las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre las posibles salidas que podría tener el Rebaño Sagrado. En especial porque Javier Mier y Alejandro Manzo han decidido fichar a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda para el siguiente campeonato cuando allí hay hombres como Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez.

En la previa a la Copa del Mundo 2026, se habló mucho sobre la posibilidad de que al Guadalajara lleguen ofertas por Brian, Armando González y Raúl Rangel. En medio de la cita mundialista, Amaury Vergara dejó claro que sabe muy bien que pueden llegar propuestas para llevarse a los futbolistas, pero que de su parte buscará que se queden.

Amaury Vergara no quiere vender a jugadores a Europa. (Foto: IMAGO7)

“Por supuesto que los veo a todos, porque además sé que los jugadores son sus máximos sueños el tener una participación europea. Aquí el reto va a ser que ojalá podamos tener un poco más porque creo que tienen muchísimo que aportar y me lo han dicho ellos, pero eso ya veremos después del Mundial. A ver qué pasa, pero mi ilusión es que todos se queden y que todos nos ayuden a ganar el siguiente torneo”, declaró a los medios de comunicación.

Hay interés de Francia por Brian Gutiérrez

La semana pasada César Luis Merlo informó en X que uno de los futbolistas que interesa en un grande de Francia es Brian Gutiérrez. El reconocido periodista argentino reveló en su canal de YouTube que desde el conjunto francés analizan enviar una oferta por el mediocampista del Guadalajara en los próximos días.