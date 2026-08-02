Chivas ya se prepara para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup. De cara al partido en territorio estadounidense, Gabriel Milito enviaría a la banca a Hormiga por una importante razón.

El viernes todo Chivas se fue con un sabor a derrota a pesar de haber igualado 1-1 contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Armando González fue uno de los principales apuntados por perder goles claros ante la Franja, por lo que revelan que para el debut, por la Leagues Cup 2026, iría a la banca para que baje la presión que hay sobre él.

En conferencia de prensa, Gabriel Milito dejó en claro que confía en sus jugadores y en especial en el atacante de 23 años. “Con Armando no hablé, pero hablamos muchísimo durante la semana. Tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron importantes y serán importantes de cara al futuro. No tengo duda de que cuando se le vuelva a abrir el arco volverá a marcar“, expresó el entrenador argentino.

En Chivas hay presión de victorias y títulos, por lo que dejar escapar los tres puntos ante Puebla elevó la temporada de Armando González cuando fue suplantado. El próximo miércoles, el Guadalajara enfrentará a Los Angeles FC por la Leagues Cup y Gabriel Milito tendría en claro enviar a la banca a la Hormiga.

Armando González no marca desde el partido ante Pumas. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Alex Ramírez, la idea del cuerpo técnico es bajar la presión que tiene el atacante de 23 años, debido a que no anota desde su doblete frente a Pumas por el Clausura 2026. La idea es que Ángel Sepúlveda sea titular y que aproveche su oportunidad, mientras que el canterano busca romper su sequía goleadora.

Armando González falló goles claros ante Puebla

En el primer tiempo, Armando González se llevó las miradas debido a que perdió goles muy claros frente a Ricardo Gutiérrez. Tuvo un mano a mano en el que remató al poste derecho, mientras que perdió un gol de cabeza luego de lanzarse de palomita para rematar.

Armando González y una oportunidad única ante LA FC

El próximo miércoles, Chivas tiene un duro partido ante el poderoso LA FC por la Leagues Cup 2026. A pesar de que empezaría en el banco de suplentes, Armando González tiene una motivación extra de marcarle a uno de los equipos más poderosos de la MLS y que en su portería tiene a Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia.