El Guadalajara volvería a tener una presencia importante en el mercado de fichajes de este Apertura 2026, pero para darle salida a algunos de sus futbolistas.

El Club Deportivo Guadalajara es el equipo más grande e importante de toda la Liga MX, por lo que la información de la escuadra rojiblanca nunca se detiene y diversos reportes confirman que el Rebaño continúa moviéndose en el mercado de fichajes, pero para acomodar a algunos de sus futbolistas como Miguel Tapias y Sergio Aguayo.

Bernardo Cueva podría llegar a la Selección Mexicana

El especialista que ha resultado campeón con el Chelsea, Bernardo Cueva, estaría en pláticas con la Federación Mexicana de Futbol para integrarse al cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, en donde estarían registrando problemas para cerrar las contrataciones de los personajes deseados.

Hay que recordar que este personaje estuvo vinculado al Guadalajara del 2017 al 2020, en donde le ofrecieron dirigir a la Tercera División, por lo que prefirió renunciar y probar fortuna en Europa, en donde ya se hizo de un prestigio en el Viejo Continente.

Sergio Aguayo se iría a Colombia

El juvenil delantero del Guadalajara no tendría muchas oportunidades de jugar con Gabriel Milito, por lo que la directiva decidió buscarle acomodo en otro club y decidió mandarlo a préstamo sin opción a compra rumbo al Deportes Tolima de Colombia.

Miguel Tapias en negociaciones con Bravos

Jesús Bernal, reportero de ESPN, destapó que el equipo del FC Juárez estaría en conversaciones con el entorno de Miguel Tapias para analizar un posible traspaso a la escuadra fronteriza, en donde todavía no se habría lanzado ninguna oferta oficial a la directiva rojiblanca.

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Chivas Femenil debuta en el Apertura 2026

Chivas Femenil por fin regresará a la actividad oficial después de tres meses de descanso y hará su presentación en el Apertura 2026 y será frente a la afición rojiblanca cuando se enfrente al Querétaro en la cancha del Estadio Akron este domingo 2 de agosto en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.