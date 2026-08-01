El exentrenador del Tapatío no pudo ocultar su orgullo por el crecimiento futbolístico de elementos que dirigió en la filial rojiblanca en Liga de Expansión.

El actual entrenador del Puebla, Gerardo Espinoza, es un personaje sumamente importante en el éxito reciente de varios futbolistas que se están consolidando en Chivas como por ejemplo Diego Campillo o Miguel Gómez, ya que tuvo la oportunidad de dirigirlos y formarlos en el Tapatío de Liga de Expansión.

Es por eso que el timonel de La Franja lanzó palabras de felicidad por el crecimiento futbolístico que han mostrado varios de los futbolistas que pudo dirigir en la escuadra rojiblanca, por lo que inclusive se acordó de Óscar Macías, quien se encuentra en el Atlético de San Luis.

“Contentísimo, sinceramente. Por ellos, por Diego Campillo, ver a Miguel Gómez. A todos los chicos me da mucho gusto verlos y cómo han evolucionado y cómo siguen creciendo. Eran el futuro de la institución y hoy lo están demostrando.

“Estoy más que contento. Siempre que tengo un jugador y que logra destacar, definitivamente lo celebro. No solo por ellos, por ejemplo veo a Óscar Macías cómo triunfa en San Luis, que era un jugador clave en la institución”, declaró el entrenador al término del partido con el Rebaño.

Gerardo Espinoza los hizo campeones

El ahora entrenador del Puebla vivió una exitosa etapa al frente del Tapatío, en donde logró proclamarse campeón de Liga en el Clausura 2023 y en el Campeón de Campeones del 2022-2023 con la filial del Guadalajara, desempeño que le abrió las puertas de la Selección Mexicana Sub 23.

Sin embargo, tras dejar buenas impresiones en el arranque de su gestión en el Tricolor, fue tentado para dirigir al Puebla, por lo que renunció al combinado nacional; sin embargo, por reglamento, no podía dirigir a la escuadra de La Franja, por lo que se quedó sin trabajo durante varios meses.