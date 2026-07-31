El exdelantero del Guadalajara avivó el fuego por sus polémicas, volviendo a cargar contra la directiva y hasta acusando de malos manejos en los trabajos físicos, atribuyéndoles sus múltiples lesiones.

Chicharito Hernández continúa ligado a la polémica por sus recientes declaraciones en donde admitió abiertamente que después de su paso por Chivas perdió las ganas de seguir jugando y hasta pensó en el retiro, por lo que ahora compartió una carta en su cuenta de YouTube, para “explicar” lo que quiso dar a entender.

El delantero reiteró que sus palabras no fueron un ataque contra la institución o la afición, sino que iban dirigidas para directivos del Guadalajara, ya que considera que no asumieron su dosis de responsabilidad por los malos resultados, cargándole todo el peso al atacante.

Por si fuera poco, Javier Hernández acusó malos manejos físicos dentro del club, en donde las cargas de trabajo no fueron personalizadas, por lo que sufrió múltiples lesiones durante su paso por el Guadalajara, situación que está siendo diferente en su nuevo equipo de Dallas.

“Chivas son ustedes. Es su gente, es mi casa, es mi familia. El amor y el respeto que le tengo a la afición es intocable. Mis comentarios iban dirigidos únicamente al manejo del club en esos momentos, sus decisiones y la organización y las formas del trabajo de todos esos momentos en los que yo estuve involucrado, y que a mí en lo personal me terminaron afectando. Tengo varias entrevistas en las cuales yo mismo me expreso de que, afortunadamente, lo mejor de esos dos años fueron mis compañeros y la afición.

“Parece que es imposible que puedas decir que no fuiste feliz, que no estuviste contento, que no te sentiste de la mejor manera, porque la gente lo toma como un ataque. Porque yo no ataqué absolutamente nada, yo solo dije que se me quitaron las ganas de jugar, tenía ganas hasta casi casi de retirarme, que al final por eso me di ese año sabático.

“Cada cuerpo es diferente: unos necesitan cargar más peso, otros menos, otros requieren un trabajo preventivo muy específico. Lamentablemente el manejo interno y la metodología en el club estaban sumamente desorganizadas por varias razones. Acá se entrenaba a todo un plantel por igual, sin personalizar el desgaste, y eso terminó pasándole mucha factura a mi cuerpo con lesiones constantes. Y en esos momentos el único responsable de toda esa situación era solamente un jugador, más allá de que todo el equipo no estábamos dando los resultados esperados: el equipo, directiva y todo el club”, fue parte de lo que explicó el delantero.

¿Cuánto dinero ganaba Chicharito Hernández en Chivas?

La realidad es que nunca salió alguna versión oficial de parte del club a explicar cuánto dinero se le pagaba a Javier Hernández; sin embargo, surgieron diversas versiones extraoficiales de los periodistas más prestigiados que cubren la fuente de Chivas, en donde todos coincidieron en que el salario del delantero era de 3 millones de dólares anuales.

Hay que recordar que esa cifra era impagable para la directiva del Guadalajara, por lo que Amaury Vergara se tuvo que aliar con algunas marcas como Puma, que es socio del Chicharito, así como la empresa de autos MG, para que entre los tres pudieran cubrir con el salario del futbolista, esperando que fuera un golpe mediáticos para poder incrementar sus ventas.