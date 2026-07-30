El canterano del Guadalajara se mantiene en plan goleador y lideró al Tricolor al triunfo sobre Guatemala para instalarse en la cima del Grupo B.

Hugo Camberos se mantiene como uno de los motores de la Selección Mexicana Sub 20 que está participando en el Pre-Mundial de la categoría, por lo que volvió a manifestarse en el marcador por tercera ocasión en tres partidos, ahora marcándole a la selección de Guatemala.

El atacante de las Chivas sigue llamando la atención en la competencia juvenil al incrementar la ventaja del Tricolor sobre la escuadra centroamericana tras aprovechar un mal despeje de la zaga para controlar el esférico y meterse al área con pelota controlada y definiendo a primer poste ante el achique del portero.

México se impuso por marcador de 4 a cero a la escuadra de Guatemala, por lo que se instaló en primer lugar del Grupo B al marchar con paso perfecto, por lo que se mantienen en la lucha por el pase al Mundial y a los Juegos Olímpicos, en donde el canterano rojiblanco se mantiene como el referente del equipo.

Goles con dedicatoria para Santiago Sandoval

El otro mediocampista de las Chivas que estaba deslumbrando a todos en el Premundial Sub 20, Santiago Sandoval, causó baja de la concentración de la Selección Mexicana debido a una fractura que sufrió en un dedo de la mano derecha, por lo que requirió de cirugía.

Sin embargo, el canterano del Rebaño presumió en redes sociales que estuvo alentando a la distancia al conjunto mexicano, en donde presumió los gestos de Diego Ramírez, quien al abrir el marcador sacó la playera con el dorsal ’10’ que portó el jugador del Rebaño Sagrado, mismo gesto que realizó Luis Gamboa al poner el 3-0.

Sin embargo, Hugo Camberos también se acordó de su “compadre”, por lo que después de celebrar su tercer gol de la competencia con México, se acordó de Santi Sandoval e hizo el gesto de la “fusión” de Dragon Ball, festejo que venían realizando los dos atacantes del chiverío.

¿Contra quién jugará México en Cuartos de Final del Premundial Sub 20?

Hasta el momento se desconoce cuál será el rival de México en la siguiente fase del Premundial Sub 20, ya que es necesario que termine la fase de grupos para conocer los cruces, ya que se disputarán en un formato idéntico al de la Liguilla: es decir, el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. El partido se disputará el 4 o 5 de agosto.