El mediocampista del Guadalajara causó baja del Premundial Sub 20, pero reveló cuánto tiempo estará alejado de las canchas, por lo que espera regresar en tiempo récord.

Las malas noticias están golpeando a Chivas en las horas recientes debido a las lesiones de jugadores importantes como Kevin Castañeda, que le impedirá participar en el Juego de Estrellas, además de la baja de Santiago Sandoval del Premundial Sub 20 por una fractura en la mano derecha.

Es por eso que el Guadalajara dio a conocer el reporte médico del juvenil futbolista que estaba brillando con la Selección Mexicana, en donde se confirmó que fue operado con éxito de una fractura en una falange de la mano derecha; sin embargo, no especificaron el tiempo de recuperación.

“Santiago se trasladó anoche de Puebla a Guadalajara y la mañana de este miércoles fue intervenido quirúrgicamente con éxito para tratar una fractura de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. Su vuelta a la actividad futbolística estará sujeta a la evolución que muestre en los próximos días”, publicó el club en su comunicado.

Santiago Sandoval reveló cuándo espera volver a jugar

“Es un momento complicado porque me estaba yendo muy bien. Lo que pasó, pasó y ahora a pensar en recuperarme (…) Ahorita no me han confirmado nada, pero se aproxima a que por lo menos dos semanas y ahí vemos“, explicó el mediocampista en palabras para Aldo Lara.

Otras versiones indican que sería baja durante un mes

“Una vez que confirmó la Federación Mexicana de Futbol vía Selección Nacional que está dado de baja de la competición del Premundial de la especialidad de la categoría Sub 20 que se celebra en Puebla debido a que el dedo del auricular de la mano derecha sufrió fractura en el caso de Santiago Sandoval, el jugador estará fuera de actividad una vez que comience con su recuperación tras la intervención quirúrgica de 30 a 40 días.

“Se habla que se pierde el partido frente a Puebla, la Leagues Cup y por ahí, entre la jornada 5 o 6, cuando visiten al Pachuca, estaría en condiciones de ser elegible por el técnico Gabriel Milito”, explicó el comunicador en un reporte para Azteca Deportes.