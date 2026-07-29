Chivas se prepara para enfrentar a Puebla, pero con la certeza de que Santiago Sandoval será baja, mientras que hay dudas con Richard Ledezma y Kevin Castañeda. A su vez, Chicharito Hernández lanzó duros mensajes al interior del Rebaño Sagrado, mientras que Hugo Camberos vuelve a estar en la mira de clubes europeos.

Chivas se alista de la mejor manera para visitar a Puebla por la jornada tres del Apertura 2026 en la Liga MX. En medio de este contexto, Santiago Sandoval se fracturó y tendrá al menos un mes de recuperación, mientras que Richard Ledezma y Kevin Castañeda son duda para el juego del viernes. A su vez, Hugo Camberos es visto por visores de Europa en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Por último, Chicharito Hernández estalló contra el Guadalajara, por lo que Fernando Cevallos lo expuso por los beneficios que obtuvo por firmar con el Rebaño Sagrado.

Santiago Sandoval se fractura y causa baja la Selección Mexicana

Uno de los jugadores destacados de Chivas con la Selección Mexicana Sub-20 es Santiago Sandoval, quien ante Costa Rica y Guatemala anotó. En medio de su gran torneo, el canterano rojiblanco causó baja en el Tri, ya que se fracturó uno de sus dedos y deberá pasar por el quirófano para recuperarse.

Hugo Camberos, Sandoval e Inda seguidos desde Europa

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda son vistos por visores de Europa que se encuentran observando el Campeonato de la Concacaf Sub-20. A su vez, Kery Ruiz confirmó en su cuenta de Instagram que el extremo rojiblanco es seguido con más detenimiento.

Kevin Castañeda y Richard Ledezma en duda para enfrentar a Puebla

De cara al All-Star Game 2026, Antonio Mohamed confirmó en conferencia de prensa que Kevin Castañeda no jugará mañana ante el combinado de la MLS por una molestia en su rodilla, por lo que es una duda para enfrentar al Puebla. A su vez, Richard Ledezma también es duda debido a que tiene una molestia en su rodilla derecha, por lo que el lunes entrenó con rodillera.

Chicharito Hernández lanzó comentarios contra Chivas

Tras confirmarse su fichaje con Atlético Dallas de la USL Championship, Chicharito Hernández lanzó duras palabras al interior del Guadalajara. “Mi tiempo en Guadalajara fue muy duro. Y la forma en que me han tratado aquí, no la tuve allá. La afición me trató de maravilla allá, pero mucha gente al interior (del Club) no, no me trataron como Matt y Sam me tratan, ¿sabes?. Y la oportunidad que voy a tener de volver a jugar y sentir esa conexión que creo que perdí en México con este deporte que tanto amo es lo que me va a dar el Atlético de Dallas”, expresó el futbolista formado en Verde Valle.

Tras su comentario, Fernando Cevallos le contestó al señalar que el Guadalajara aceptó todas sus exigencias para volver. “Sí le diría a Javier: ¿Te trataron mal cuando te dieron un contrato aún lesionado? ¿Te trataron mal cuando te convirtieron en el mejor jugador pagado del equipo cuando venís con una lesión? ¿Te trataron mal cuando aceptaron las condiciones del tiempo que pedís del contrato aún estando lesionado? Yo creo que Chivas te trató bien Javier y te dio tu lugar como la figura que eras. Si después la cosas no te dieron y tú querías renovar con Chivas y en Chivas dijo no más me parece que el quedó a deber con Chivas fue Chicharito Hernández”, comentó el Rebaño Sagrado.