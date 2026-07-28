Hugo Camberos continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la Concacaf. Luego de la victoria sobre Costa Rica, el técnico Alex Diego fue cuestionado sobre el presente que vive el futbolista de Chivas y dejó claro que su destacado rendimiento no es una sorpresa, sino el reflejo del crecimiento que ha mostrado desde hace varios meses.

El estratega del TRI Sub-20 elogió al atacante del Rebaño Sagrado y destacó que el nivel exhibido durante el torneo es consecuencia del trabajo que ha realizado tanto con la Selección Mexicana Sub-20 como con el Club Deportivo Guadalajara.

“Camberos está en un nivelazo. Ustedes lo pueden ver. No es de ahorita. Hugo lleva con un nivel muy alto mucho tiempo, desde la Selección Sub-20; en Chivas también muy bien. Esperemos que siga así, que aquí la rompa y después siga con el mismo nivel en Primera División“, mencionó.

Las palabras del entrenador cobran mayor relevancia porque provienen de quien ha acompañado de cerca el proceso del futbolista de 19 años de edad. Y con dos goles en el Premundial, ambos desde el punto penal, Hugo Camberos se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del representativo azteca.

El Premundial solo confirma el crecimiento de Hugo Camberos

Además del reconocimiento por su rendimiento actual, el mensaje del seleccionador también representa una buena noticia para Chivas. Gabriel Milito recuperará en las próximas semanas a un jugador que llega con mayor confianza, experiencia internacional y protagonismo, factores que podrían fortalecer la competencia interna dentro del plantel de cara al resto del Torneo Apertura 2026.

Cabe mencionar que si Hugo Camberos mantiene este nivel durante el resto del Premundial y logra trasladarlo a la Liga MX, su crecimiento podría abrirle nuevas oportunidades tanto en el Club Deportivo Guadalajara como en futuros procesos de la Selección Mexicana, como el que encabezará Rafa Márquez con miras al Mundial 2030.