Las actuaciones de Santiago Sandoval con la Selección Mexicana Sub-20 siguen dando de qué hablar. Luego del triunfo del TRI sobre Costa Rica en el Premundial de la Concacaf, el canterano de Chivas recibió un importante reconocimiento por parte del narrador de TUDN, Andrés Vaca, quien no ocultó su admiración por el crecimiento que ha mostrado el futbolista del Rebaño Sagrado.

Fue en su cuenta de X donde el comunicador destacó el nivel que mostró el futbolista de 18 años: “Qué jugador es Santiago Sandoval; lo que ha crecido en el último año es un escándalo. Tiene todo: velocidad, técnica, golpeo de pelota… jugadorazo. Él y Camberos lo mejor de esta Sub-20“.

Las palabras de Andrés Vaca no son casualidad. Santiago Sandoval se ha convertido en una de las piezas más importantes del ataque de la Selección Mexicana Sub-20 durante el Premundial de la Concacaf, torneo en el que ya suma dos goles y ha sido determinante para el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Alex Diego.

El gran momento de Santiago Sandoval también ilusiona a Chivas

Este reconocimiento también confirma que el nivel del futbolista de Chivas ya comienza a llamar la atención fuera de Verde Valle, así que si logra mantener este rendimiento durante el resto del certamen, podría consolidarse como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección de su categoría.

Es por ello que en el Club Deportivo Guadalajara deberán de seguir de cerca su desempeño, de modo que cuando culmine el Premundial Sub-20, Gabriel Milito recuperará a un jugador que no solo está ganando confianza, sino que también con más experiencia.

Cabe mencionar que por ahora, Santiago Sandoval deberá seguir enfocado con la Selección Mexicana Sub-20 y que una voz reconocida como Andrés Vaca lo señale como uno de los mejores futbolistas de su categoría confirma que el canterano de Chivas atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera.