Varios futbolistas de las distintas categorías de Chivas se encuentran disputando el Premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo que no solo otorga boletos para la Copa del Mundo Sub-20 de 2027, sino que también define a las selecciones clasificadas para los Juegos Olímpicos de 2028. El Guadalajara volvió a demostrar la calidad de su cantera al convertirse en una de las principales bases del combinado mexicano y varios de sus jugadores están brillando.

Aunque Hugo Camberos y Santiago Sandoval se han robado la mayor parte de los reflectores, al haber participado entre ambos en los cinco goles que ha marcado hasta ahora la Selección Mexicana, Samir Inda también está firmando un torneo de muy alto nivel. De hecho, el mediocampista rojiblanco llamó poderosamente la atención con una extraordinaria acción que terminó en el segundo gol del Tri, anotado precisamente por Santiago Sandoval.

A pesar de desempeñarse como pivote, Samir Inda ha demostrado en varias ocasiones que sabe incorporarse al ataque con mucho criterio, ya sea mediante pases filtrados o incluso con goles, como ya lo ha hecho con el Primer Equipo de Chivas. En la jugada del tanto mexicano, el canterano se sumó al ataque y, con apenas dos toques, levantó un pase bombeado de enorme calidad para dejar solo a Sandoval, quien aprovechó el movimiento para definir y ampliar la ventaja del conjunto nacional.

La visión de juego que mostró para detectar el desmarque de su compañero, así como la precisión técnica para ejecutar un pase tan complicado, sorprendieron tanto a aficionados como a analistas. Además, la actuación cobra todavía más relevancia porque Inda juega como pivote, una de las posiciones que más debate genera actualmente en Chivas, donde podría competir directamente por un lugar con Fernando González.

Aunque Gabriel Milito ha respaldado constantemente al Oso González, una parte importante de la afición rojiblanca continúa cuestionando su aporte ofensivo, considerándolo un mediocampista con pocas herramientas para participar en la generación de juego. Por ello, muchos seguidores de Chivas ya comenzaron a pedir una oportunidad para Samir Inda, convencidos de que puede mantener el equilibrio defensivo sin renunciar a aportar pases peligrosos, asistencias e incluso goles desde la zona medular.

La asistencia de Samir Inda no contó para las estadísticas

Curiosamente, la brillante acción de Samir Inda no quedó registrada oficialmente como asistencia. Aunque el pase fue preciso y dejó a Santiago Sandoval en una posición inmejorable para definir de volea, el balón alcanzó a desviarse ligeramente en el defensor costarricense Emmanuel Brenes antes de entrar a la portería. La jugada fue decretada como autogol, por lo que ni Inda recibió la asistencia ni Sandoval pudo sumar la anotación a sus estadísticas personales, a pesar de haber sido los protagonistas de una de las mejores jugadas del partido.