Chivas volvió a ser la base de la Selección Mexicana Sub-20 en la convocatoria, pero también lo es en el 11 inicial.

Chivas volvió a demostrar la enorme calidad de su cantera al convertirse en la base de la Selección Mexicana Sub-20, tal como ocurrió hace apenas unas semanas con el representativo mayor durante la Copa del Mundo 2026. Ahora, el Tricolor juvenil iniciará este viernes su participación en el Premundial de la Concacaf, torneo en el que buscará asegurar su boleto tanto para la Copa del Mundo Sub-20 de 2027 como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presencia rojiblanca en la convocatoria es muy importante. Sebastián Liceaga, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes ya han tenido actividad con el primer equipo de Chivas, fueron llamados por el técnico Alex Diego. A ellos se suman Cristo Navarrete, los defensas Yohan Orozco y Carlos Hernández, así como el mediocampista Diego Covarrubias, futbolistas que actualmente forman parte de las Fuerzas Básicas del Guadalajara.

Seis titulares de Chivas con la Selección Sub-20.

Para el debut del Premundial frente a Antigua y Barbuda, programado para este viernes 24 de julio, Alex Diego ya tiene definida su alineación titular. Los rojiblancos elegidos para arrancar el encuentro son Sebastián Licéaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, es decir, seis de los ocho jugadores rojiblancos convocados a esta Selección, contando a Navarrete que es portero igfual que Licéaga

La misión de esta generación es muy clara: devolver a México a los Juegos Olímpicos. Después de no conseguir la clasificación para la edición de París 2024, el objetivo es volver a instalar al Tricolor entre las mejores selecciones juveniles del continente. Además, el grupo también buscará superar lo conseguido en la edición de 2020, disputada en 2021 debido a la pandemia, cuando México conquistó la medalla de bronce.

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Uno de los futbolistas que genera mayor expectativa es Hugo Camberos, quien ya dejó muy buenas sensaciones durante el pasado Mundial Sub-20. Ahora, el atacante buscará asumir un papel todavía más protagónico en el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2027, con la intención de convencer a Gabriel Milito de darle más oportunidades en Chivas o, incluso, despertar el interés de algún club europeo que pueda presentar una oferta atractiva para el Guadalajara.

Los tres partidos que jugará la Selección Sub-20 en la primera fase del Premundial

Después del debut frente a Antigua y Barbuda, la Selección Mexicana Sub-20 continuará su participación en el Premundial con otros dos compromisos de la fase de grupos. El equipo dirigido por Alex Diego enfrentará a Costa Rica el lunes 27 de julio a las 8:00 de la noche y posteriormente se medirá a Guatemala el jueves 30 de julio a las 7:00 de la noche. Los tres encuentros se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde el Tricolor buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda y acercarse a sus dos grandes objetivos internacionales.