Santiago Sandoval se prepara para jugar con la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos. En medio de este contexto, el mediocampista del Guadalajara integra una selecta lista con Gil Mora.

Chivas es uno de los pocos clubes que no para de caracterizarse en la formación y promoción de jugadores mexicanos de los cuales se nutre el resto de la Liga MX. En medio de este panorama, CIES Football Observatory, ente especializado en el análisis estadístico del fútbol a nivel mundial, consideró que Santiago Sandoval es una de las 10 jóvenes promesas Sub-19 de Latinoamérica junto a Gil Mora.

Con la llegada de Gabriel Milito, el Guadalajara tuvo la posibilidad de comenzar a consolidar a diferentes jugadores que se encontraban hace un largo tiempo pidiendo un lugar en el primer equipo. El caso de Armando González es el más significativo debido a que no solo es titular indiscutido, sino que además logró ser el goleador del Rebaño Sagrado con 24 goles en la temporada 2025-2026.

Por otro lado, el entrenador argentino se ha caracterizado por llevar a cada una de las pretemporadas a jugadores de las fuerzas básicas. Uno de los primeros en consolidarse en el primer equipo por la lesión de Roberto Alvarado fue Santiago Sandoval, quien anotó en el Apertura 2025 y fue clave para clasificar a Semifinales del Clausura 2026 con un doblete ante Tigres.

Santiago Sandoval es una de las debilidades de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Un año después de la llegada de Gabriel Milito a Chivas, CIES Football Observatory realizó una lista de las 10 jóvenes promesas Sub-19 a seguir de Latinoamérica. El mediocampista rojiblanco se encuentra en la sexta posición de la lista que es liderada por Gilberto Mora, quien, con 17 años, disputó la Copa del Mundo 2026.

El plan de Gabriel Milito con Santiago Sandoval

La semana pasada, José María Garrido reveló que Gabriel Milito tiene un plan con Santiago Sandoval. “El técnico argentino tiene pensado eventualmente, en algún momento, dejarlo a Santi Sandoval cuando regrese de su participación con Selección Mexicana que juegue libre y darle un rol protagónico en este equipo que se desempeñe por todo el frente de ataque”, reveló el periodista de Claro Sports y Fox Sports.

Y agregó: “Tengo entendido que ha hablado con él y que ha pensado en ese escenario que Santi Sandoval se convierta en un elemento que rompa todo, que encare, que juegue, que toque la pelota, que haga fútbol, que haga cosas distintas”.