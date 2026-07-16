Santiago Sandoval es una de las debilidades que tiene Gabriel Milito en Chivas. En medio del inicio del Apertura 2026, revelan el plan del técnico argentino con el canterano.

El próximo sábado, Chivas inicia su periplo en busca de la ansiada 13, la cual se viene negando desde el Clausura 2017. A menos de 72 horas del debut contra Toluca, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que Gabriel Milito está fascinado por el nivel de Santiago Sandoval. Es más, el periodista de Claro Sports reveló que el argentino planea que juegue libre detrás del 9.

La apuesta por Sandoval se dio en el Apertura 2025, cuando se había lesionado Roberto Alvarado. El canterano irrumpió en la escena con tiros de larga distancia, gambeta y una electrizante velocidad para marcar la diferencia en los metros finales.

Para el inicio del Apertura 2026, Gabriel Milito no podrá contar con Santiago Sandoval debido a que fue convocado a la Selección Mexicana Sub-20 para ir en busca del único boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En medio de este inicio de campeonato, José María Garrido reveló cuál es el plan del técnico argentino con Santiago Sandoval.

Santiago Sandoval jugará el Premundial Sub-20. (Foto: IMAGO7)

“Tiene pensado el técnico eventualmente en algún momento dejarlo a Santi Sandoval cuando regrese de su participación con Selección Mexicana que juegue libre darle un rol protagónico en este equipo que se desempeñe por todo el frente de ataque”, reportó el periodista de Claro Sports y Fox Sports en su canal de YouTube.

Y agregó: “Tengo entendido que ha hablado con él y que ha pensado en ese escenario que Santi Sandoval se convierta en un elemento que rompa todo, que encare, que juegue, que toque la pelota, que haga fútbol, que haga cosas distintas”.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: CHATGPT)

Gabriel Milito tiene debilidad por Santiago Sandoval

En el mismo reporte, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que Gabriel Milito tiene confianza plena en el canterano. “El técnico le tiene toda la fe y toda la confianza del mundo para hacer grandes cosas y por qué no visualizarlo como un titular indiscutible dentro del equipo del Rebaño Sagrado”, comentó.