Este jueves, Nike y Chivas confirmaron la indumentaria de local y visitante para el Apertura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, la marca estadounidense y la directiva cometieron un garrafal error en el inicio del campeonato debido a que se olvidaron de que los chivabonados no tendrán la playera hasta recién el mes de octubre. ¿No tuvieron tiempo para organizar?

Sin duda, la llegada de la marca de la palomita al Rebaño Sagrado generó mucha ilusión para los aficionados debido a que se dejaba atrás una desgastada relación con Puma. Especialmente para los aficionados, ya que pidieron en más de una ocasión que sacaran la famosa caja en el pecho rojiblanco.

Este jueves, Chivas y Nike hicieron oficial la playera para el Apertura 2026 de la Liga MX, la cual cuenta con el diseño que había trascendido en redes sociales. En medio de este contexto, Jesús Bernal confirmó en sus redes sociales que el club y la marca estadounidense comenten un insólito error con los chivabonados.

Chivas y Nike confirmaron los jerseys para el Apertura 2026.

“Grave ERROR de Chivas y Nike: Se olvidaron de los CHIVABONADOS. Una pena que al aficionado que paga 1 año de partidos por adelantado, lo consideren hasta el final. TERRIBLE”, escribió el periodista de ESPN en X. En el comunicado compartido por el insider del Guadalajara, se explica que van a tener que esperar hasta octubre. Otros aficionados han afirmado que deben esperar hasta febrero.

El comunicado de Chivas a los chivabonados

“Como parte del proceso de transición a nuestra nueva marca deportiva, la entrega de tu(s) jersey(s) se realizará de forma escalonada. Para ello, la logística se organizó en tres periodos distintos, definidos de acuerdo con la fecha en la que realizaste la selección de tu talla.

Queremos informarte que formas parte del segundo periodo, por lo que la entrega de tu jersey está programada a partir del mes de octubre. En las próximas semanas, nos pondremos en contacto contigo para informarte la fecha de envío o compartirte las indicaciones correspondientes para su entrega. No es necesario acudir al Estadio AKRON. Agradecemos tu paciencia y comprensión durante este proceso”, comunicó Chivas.