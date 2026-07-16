Chivas está a solo unos días de iniciar su camino en el Apertura 2026, cuando este sábado reciba al Toluca en el Estadio Akron. El conjunto de Gabriel Milito se enfrentará a un rival que le ha resultado muy complicado desde su llegada al Guadalajara, por lo que el objetivo será comenzar el torneo con una victoria que confirme el gran momento que vive el equipo. Para conseguirlo, el estratega argentino buscará mandar al terreno de juego a su mejor alineación posible.

Precisamente una de las principales incógnitas estaba en la línea defensiva. Durante los últimos días, distintos reportes señalaban que José Castillo podría ir al banquillo para permitir el ingreso de Luis Romo, quien volvería a desempeñarse como líbero al menos para este compromiso. Esa posibilidad generó muchas dudas entre la afición, considerando el buen cierre de torneo que tuvo la zaga rojiblanca durante el Clausura 2026.

Sin embargo, todo indica que Gabriel Milito mantendrá su plan original. De acuerdo con información del periodista especializado en Chivas, Jesús Bernal, la línea de tres centrales estará conformada por Diego Campillo como líbero, acompañado por José Castillo por el sector izquierdo y Daniel Aguirre por la derecha, apostando por una defensa que ya demostró un gran entendimiento durante la campaña anterior.

La estructura defensiva se completaría con Bryan González y Richard Ledezma como carrileros, ocupando las bandas izquierda y derecha, respectivamente. De esta forma, Chivas arrancaría el Apertura 2026 con la misma base de cinco futbolistas con la que cerró el Clausura 2026, un grupo que además cuenta con la ventaja de haber realizado toda la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito, llegando con un mayor conocimiento del sistema de juego.

Eso sí, la situación de Luis Romo sigue siendo muy importante dentro del equipo. Según información compartida previamente por el periodista César Huerta, la jerarquía del capitán rojiblanco tiene un enorme peso para Gabriel Milito, al grado de que sería el propio Romo quien determinaría cuándo se siente completamente listo para regresar al once inicial. La gran incógnita será si ese regreso se da como líbero o recuperando su posición habitual en el mediocampo tal como jugó con la Selección Mexicana.

El resto de la alineación de Chivas ante Toluca sigue en duda por el momento

Por ahora, lo único que parece definido es la línea de tres centrales y los dos carrileros. A un par de días del debut en el Apertura 2026, Gabriel Milito todavía mantiene varias dudas en el resto del once inicial: Raúl Rangel y Armando González podrían arrancar como titulares debido al menor desgaste físico que tuvieron durante la Copa del Mundo, mientras que Omar Govea parece ser el único mediocampista con su lugar asegurado. Aún falta conocer si Fernando González o Luis Rey ocuparán el puesto de pivote, así como definir si Kevin Castañeda y Jordan Carrillo recibirán la confianza desde el silbatazo inicial frente a los Diablos Rojos.