El entrenador del Guadalajara se vería obligado a prescindir del zaguero pese a que ha sido uno de los mejores jugadores rojiblancos desde que llegó a la institución.

Gabriel Milito es un entrenador que suele tomar en cuenta la opinión de sus capitanes en los equipos que dirige, por lo que en Chivas no es la excepción, por lo que Luis Romo decidiría en cuál momento está listo para poder jugar en el Rebaño Sagrado, por lo que en cuanto lo haga, habrá un sacrificado.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, destapó que el entrenador del Guadalajara optaría por sacudir su línea de tres defensores para darle su lugar al Tanque en el 11 titular, por lo que recorrería a Diego Campillo al lado izquierdo y mandaría a José Castillo a la banca.

“Jugó con una línea de tres defensas (…) Para este torneo, para el partido de la jornada 1 que no lo descartaría, que Luis Romo pudiera sentirse en condiciones de aparecer, Luis Romo va a jugar cuando él decida, por el peso que tiene en el vestidor, es el que manda en el equipo. Y si Romo dice que está para jugar, Gabriel Milito lo va a poner.

“Ahí si Romo está para jugar: Acá se perfila para jugar Daniel Aguirre (central por derecha) y acá (central por izquierda) va Diego Campillo. Es lo que el técnico está perfilando de cara al arranque del torneo. Esto mandaría a la banca a un tipo con la experiencia de José Castillo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué prefiere Gabriel Milito a Daniel Aguirre por encima de José Castillo?

Aunque es cierto que José Castillo tiene mayores cualidades al momento de defender por ser su posición nominal desde divisiones inferiores, la realidad es que Gaby Milito prefiere utilizar a Daniel Aguirre debido a su calidad y capacidad para sacar la pelota controlada desde zona defensiva.

El entrenador argentino está obsesionado con construir sus ofensivas desde el aparato defensivo, por lo que requiere de defensores con buena técnica individual para hacerlo, es por eso que habilitó a Luis Romo en esa zona del campo y Diego Campillo se ha vuelto inamovible en esa zona.