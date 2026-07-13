Miguel Herrera no dudó cuando fue cuestionado sobre quién considera que es el mejor director técnico de la Liga MX. Durante su participación como invitado en el programa Cuadro Titular de FOX, el estratega mexicano fue interrogado por Fernando Cevallos sobre el entrenador que más le convence en el futbol mexicano. Sin pensarlo demasiado, el “Piojo” respondió con el nombre de Gabriel Milito, entrenador de Chivas.

El ahora entrenador del Atlante explicó que el trabajo del timonel del Rebaño Sagrado le ha dejado una grata impresión. Sin embargo, también dejó claro que será importante ver cómo responde este semestre, pues considera que muchos estrategas suelen enfrentar un panorama distinto una vez que los rivales analizan su estilo de juego y encuentran la forma de contrarrestarlo.

“Yo creo que hizo muy bien las cosas Milito; hay que ver si reafirma lo hecho en el primer torneo, porque yo me voy a la situación de Anselmi, que sorprendió a todos en un torneo y cuando le tomaron la medida ya no sorprendió tanto, que a Milito me gusta más cómo trabaja que cómo trabajó Anselmi; reitero, son dos grandes técnicos“, mencionó.

Las declaraciones del “Piojo” colocan a Gabriel Milito por encima de Martín Anselmi en cuanto a su forma de dirigir. El exentrenador de Cruz Azul tuvo un impacto inmediato en la Liga MX gracias a su propuesta ofensiva, aunque Herrera considera que con el paso del tiempo los rivales lograron descifrar su sistema, algo que ahora será uno de los principales retos para el timonel del Club Deportivo Guadalajara.

Posteriormente, se le preguntó a Miguel Herrera si Antonio Mohamed se encontraba en el mismo nivel que Gabriel Milito. En esta ocasión, el exseleccionador nacional reconoció la trayectoria del “Turco”, aunque también señaló que percibe un desgaste en él.

“Mohamed me parece más (mejor técnico), pero yo lo que veo de ‘Toni’, lo conozco y lo quiero muchísimo, es que lo veo ya fastidiado y tú sabes que cuando Mohamed empieza a fastidiarse o ya no empieza a estar, está a nada de agarrar sus cosas“, finalizó.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El debut del Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2026 será ante los Diablos Rojoa del Toluca y dicho encuentro se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio Akron. El compromiso correspondiente a la Jornada 1 está programado para iniciar a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en exclusiva a través de Prime Video.